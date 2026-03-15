Nyitókép: Pixabay

Tedd próbára, mielőtt kifizeted! A Google új funkciója segít a döntésben

Az újdonságnak köszönhetően már nem kell „zsákbamacskát” vennünk, ha kíváncsiak vagyunk egy fizetős játékra: korlátozott ideig kipróbálhatjuk, valóban tetszik-e az adott applikáció, mielőtt ténylegesen kifizetnénk.

Valóban igen nagy a játékkínálat a Google Play áruházában, azonban a fizetős tartalmaknál néha nem elég a döntéshez megnézni a képeket, elolvasni az értékeléseket, netán megnézni a kedvcsináló videót – írja a hvg.hu.

Ha a felhasználó maga szeretne meggyőződni arról, hogy az adott játék valóban neki való-e, ahhoz le telepítenie kell azt a mobiljára. Ám ez vissza is üthet, hiszen nem sokkal az indítás után kiderülhet, hogy valójában nem is tetszik a game, ráadásul ha fizetni is kellett érte, az anyagi szempontból is bosszantó.

Ezt a problémát kívánja új megoldásával orvosolni a Google:

A Game Trials (magyarul valószínűleg: Játék kipróbálása) nevű funkció lehetővé teszi, hogy a fizetős játékok egy részét ingyenesen kipróbálják a felhasználók, mielőtt úgy döntenének, hogy megveszik azt. A funkció első körben a Play áruház mobilos verziójában jelenik meg, de a számítógépes Google Play Games-ben is bevezeti a vállalat.

Az újdonságot egyelőre még csak tesztüzem-jelleggel, néhány játéknál teszik elérhetővé, így ezeknél megjelenik a Try (Kipróbálás) feliratú gomb. Ezt megnyomva láthatóvá válik, hogy milyen hosszú az ingyenes tesztidőszak.

A Google példájában a Dredge nevű horrorjáték kipróbálási időlimitje 60 perc, ami elegendő tapasztalatot adhat a vásárlással kapcsolatos döntés meghozatala mellett, vagy ellen. Az időkeret lejárta után a felhasználó dönthet arról, hogy megvásárolja a játékot, vagy törli azt a készülékéről.

A vállalat az év során minden felhasználó számára elérhetővé teszi az újdonságot.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Váratlan fordulat: Amerika falba ütközött, nem engedték be a katonai gépeit az európai országba

Svájc a semlegességi törvényére hivatkozva elutasította két amerikai katonai és állami repülőgép átrepülési kérelmét, míg három másiknak engedélyt adott – közölte szombaton a svájci kormány.

Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége

A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza.

Trump says US not ready to make deal with Iran as citizens warned to leave Iraq

The US president also calls on allies to help secure the Strait of Hormuz. The UK says it is discussing a “range of options” to secure shipping in the region.

