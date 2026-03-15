Tedd próbára, mielőtt kifizeted! A Google új funkciója segít a döntésben

Valóban igen nagy a játékkínálat a Google Play áruházában, azonban a fizetős tartalmaknál néha nem elég a döntéshez megnézni a képeket, elolvasni az értékeléseket, netán megnézni a kedvcsináló videót – írja a hvg.hu.

Ha a felhasználó maga szeretne meggyőződni arról, hogy az adott játék valóban neki való-e, ahhoz le telepítenie kell azt a mobiljára. Ám ez vissza is üthet, hiszen nem sokkal az indítás után kiderülhet, hogy valójában nem is tetszik a game, ráadásul ha fizetni is kellett érte, az anyagi szempontból is bosszantó.

Ezt a problémát kívánja új megoldásával orvosolni a Google:

A Game Trials (magyarul valószínűleg: Játék kipróbálása) nevű funkció lehetővé teszi, hogy a fizetős játékok egy részét ingyenesen kipróbálják a felhasználók, mielőtt úgy döntenének, hogy megveszik azt. A funkció első körben a Play áruház mobilos verziójában jelenik meg, de a számítógépes Google Play Games-ben is bevezeti a vállalat.

Az újdonságot egyelőre még csak tesztüzem-jelleggel, néhány játéknál teszik elérhetővé, így ezeknél megjelenik a Try (Kipróbálás) feliratú gomb. Ezt megnyomva láthatóvá válik, hogy milyen hosszú az ingyenes tesztidőszak.

A Google példájában a Dredge nevű horrorjáték kipróbálási időlimitje 60 perc, ami elegendő tapasztalatot adhat a vásárlással kapcsolatos döntés meghozatala mellett, vagy ellen. Az időkeret lejárta után a felhasználó dönthet arról, hogy megvásárolja a játékot, vagy törli azt a készülékéről.

A vállalat az év során minden felhasználó számára elérhetővé teszi az újdonságot.