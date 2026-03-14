2026. március 14. szombat Matild
Nyitókép: Unsplash.com

NB I – Íme a Dárdai-korszak újabb újpesti gyümölcse

Az Újpest 2-1-re legyőzte a Kisvárdát a Szusza Ferenc Stadionban szombaton a labdarúgó Fizz Liga 26. fordulójában, így négy mérkőzés óta veretlen pályaválasztóként.

Az Újpest hazai pályán jó formába lendült tavasszal, mivel csak a Puskás Akadémiától kapott ki a Szusza Ferenc Stadionban, a Debrecent és a Diósgyőrt is egyaránt 2-1-re legyőzte, és a múlt héten a Paks ellen gól nélküli döntetlent ért el. Ezúttal már az ötödik perc legvégén gólnak örülhettek az újpesti szurkolók, Horváth Krisztofer bal oldali szögletét követően Bese Barnabás a kapunak háttal, estében rúgta meg a labdát, amely a vetődő Ilja Popovic felett a léc alá hullott. A korai gólt követően a vendégek kezdtek veszélyesebben futballozni, két helyzet után pedig a 26. percben egyenlítettek. Jobb oldali beadás után Toniszlav Jordanov lőtt tíz méterről, Banai Dávid hárított ugyan, de a kapusról kipattanó labdát Bíró Bence az öt és felesről gurította a hálóba. A szünetig hátralévő időben is a Kisvárda játszott kezdeményezőbben, közben pedig a lila-fehérek két csatára, Fran Brodic és Nejc Gradisar nem nagyon került közel a kapuhoz, sőt a szlovén Aljosa Matko sem, így a góllövőlistát vezető légióst a szünetben le is cserélte Szélesi Zoltán vezetőedző.

Fordulás után is a házigazda került előnybe, amikor az 59. percben a csereként beállt Krajcsovics Ábelt buktatta a kivetődő Popovic. A büntetőt Matija Ljujic végezte el ballal, és a kapu bal oldalát vette célba, a kisvárdai kapus beleért ugyan a labdába, amely azonban a léc alá vágódott. A három gól ellenére nem volt élvezetes a mérkőzés, mert lassan és körülményesen futballozott mindkét együttes, ráadásul a sok szabálytalanság után rengeteget állt a játék. A lila-fehérek győzelmükkel tovább távolodtak a kieső zónától, míg a Kisvárda egyelőre a negyedik helyen áll ugyan, de legutóbb decemberben nyert idegenben a bajnokit.

A lila-fehérek sorozatban négy Kisvárda elleni vereség után győzték le ellenfelüket, melynek köszönhetően nyolc pontra eltávolodtak a kieső zónától.

A Kisvárda az idény korábbi szakaszában kétszer is felülmúlta az Újpestet, ráadásul kapott gól nélkül, összességében pedig 2023 szeptembere után maradt pont nélkül a fővárosi együttessel szemben.

Újpest FC-Kisvárda Master Good 2-1 (1-1)

Szusza Ferenc Stadion, 5072 néző, v.: Káprály

gólszerzők: Bese (5.), Ljujic (59., 11-esből), illetve Bíró B. (26.)

sárga lap: Nagy K. (63.), Szőr (81.)

