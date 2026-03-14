2026. március 14. szombat
House on calculator. Home interest rates calculation. planning savings money to buy a home. mortgage and real estate investment.
Nyitókép: Ta Nu/Getty Images

Elemzés: erős év volt 2025 a lakossági hitelezésben, és 2026 első hónapjai még erősebbek

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Hatalmas volt a növekedés az egész magyar piacon tavaly a lakáshitelek és a személyi kölcsönök területén is. 2025-ben több mint 60 százalékkal nőtt az új jelzáloghitelek kihelyezése az Erste banknál elsősorban a szeptemberben elindult az Otthon Start Programnak köszönhetően, de a személyi kölcsönök piacán is 55 százalékkal bővült az új hitelek folyósítása.

Az új folyósításaink a lakáshitelek területén több mint 60 százalékkal nőttek. Ez a növekedés elég szép lett volna akkor is, ha nincs az Otthon Start, az év első felében is szépen nőttünk, de nyilván a nagy lökést a majdnem 240 milliárd forintnyi új hitel-kihelyezést tavaly az Otthon Start segítette ebbe a tartományba – mondta Harmati László, az Erste lakossági vezérigazgató-helyettese.

A másik hiteltípus, amit meg kell említeni, és mivel piaci alapon működik, az itteni növekedést sokkal jobban meg kell becsülni, az a személyi kölcsönök. Az egész piaci szinten nagy növekedést láttunk, és az Erste piaci részesedésével ezt sikerült egy kicsit felülmúlnunk, 55 százalék fölött nőttünk. A majdnem 150 milliárd forintos új kihelyezésünk a személyi kölcsönök területén mindenképpen csúcsokat jelent – mondta, hozzátéve:

az idei évben is folytatódnak ezek a csúcsok, az év első két hónapjában, különösen februárban soha nem látott hitelnövekedés van a személyi kölcsönök piacán.

Ennek több oka van.

  • Az egyik fontos ok, hogy eddig a lakossági fogyasztás növekedését láttuk, és ez általában egy fogyasztási növekedés, ami húzza magával az ezt kiszolgáló fogyasztási hitelpiacot.
  • A másik fontos elem, hogy csökkentek a kamatok ezen a piacon, 10 százalék alá mentek.
  • Nagyon erős hatás az is, hogy megnőtt a digitalizáció: a hitel az ügyfeleknek 7x24-ben rendelkezésére áll.
  • A korábban felvett személyi kölcsönök kiváltása is erősödött.

Az év első hónapjaiból látszik, hogy 2026-ban is jóval nagyobb hitelaktivitás lesz ezen a piacon – tette hozzá.

A vállalati hitelállomány mindössze 0,4 százalékkal nőtt 2025-ben a magyarországi Erste banknál, de az új hitelek kihelyezése ugyanakkor csaknem 70 százalékkal bővült. Ezeknél a kölcsönöknél többségben voltak a nem támogatott konstrukciók – mondta az InfoRádióban a pénzintézet vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettese, Cselovszki Róbert.

„Visszatekintve elégedett vagyok. Gyakorlatilag ugyan a teljes állományunk stagnált, nemcsak a vállalati szektort, hanem az ingatlanfinanszírozást is belevéve, de ennek volt egy elég erőteljes árfolyamhatása: enélkül egy majdnem 5 százalékos növekedés lett volna. És ezen belül a kis-középvállalati szektor, ami nekünk a záaszlóshajónk, az áztós hajót képviseli, több mint 100 százalékos növekedést tudott az új hitelkihelyezések tekintetében elérni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Nagyon sok vállalat dönt a támogatott hitelek nélkül is hitelfelvétel mellett . Mi ennek a tendenciának a folytatását várjuk. Természetesen a támogatott hitelek, a most lévő Széchenyi Kártya konstrukció, a jövő héten kikerülő EXIM konstrukció ezt egészen biztosan tovább fogja támogatni – mondta Cselovszki Róbert, a magyarországi Erste vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

