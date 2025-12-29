Szilveszteri káosz helyett felelős ünneplést kérnek a természetvédők

A szervezet elnöke, Peter Dzurilla szerint a robbanások és a hirtelen erős hanghatások extrém stresszt, pánikot és dezorientációt okoznak a vadon élő állatoknál. Sok esetben a szilveszteri éjszaka szó szerint a túlélésért folytatott küzdelmet jelenti számukra. Az ijedtség miatt az állatok menekülni kezdenek, megsérülhetnek, vagy akár el is pusztulhatnak.

Veszélyben vannak a Tátrai Nemzeti Park védett fajai – például a zergék és a hiúzok –, de ugyanígy érintettek a háziállatok, a kutyák és a macskák, valamint a Tátra alatti régióban tartott haszonállatok is. A szervezet szerint bár Szlovákiában léteznek jogszabályi korlátozások, szilveszterkor sokan figyelmen kívül hagyják az előírásokat.

Peter Dzurilla úgy fogalmazott: az emberek gyakran csak a saját szórakozásukat látják, és nem gondolnak bele, hogyan érzékelik a robbanásokat azok az élőlények, amelyek számára ez teljesen természetellenes. Az eredmény nem ünnep, hanem félelem, káosz és károk.

A civil szervezet külföldi példákra is hivatkozik. A lengyelországi Tátrai Nemzeti Parkban már több mint tizenöt éve működik a „Ne lövöldözz szilveszterkor” kampány, amely bizonyította, hogy az emberek képesek felelősen dönteni. Dzurilla szerint a Tátra nem játszótér, hanem élő környezet, amely mindkét oldalon tiszteletet érdemel. A felhívás hangsúlyozza: nem az ünneplés betiltásáról van szó, hanem annak kulturáltabb, csendesebb formájáról.

Mindeközben fontos tudni, hogy Szlovákiában jogszabály tiltja a petárdák és más, elsősorban zajhatást keltő pirotechnikai eszközök árusítását és használatát. A tiltás az úgynevezett F2 és F3 kategóriába tartozó petárdákra, villanó petárdákra és petárdatelepekre vonatkozik. Erről Tomáš Šmitala, a Pirotechnikai Eladók Szövetségének elnöke tájékoztatott.

Az engedélyezett szórakoztató pirotechnika – például a tűzijátékok, a római gyertyák és a színes fényt adó rakéták – csak december 1. és 31. között árusítható. Használatuk pedig kizárólag december 31-én este hat órától éjfélig, valamint január 1-jén éjféltől hajnali két óráig megengedett.

A szabályok azt is rögzítik, hogy pirotechnikai eszközöket nem lehet használni kórházak, szociális intézmények, állatmenhelyek, állatkertek és mentőállomások közelében, legalább 250 méteres távolságot kell tartani. Emellett az önkormányzatok saját hatáskörben további korlátozásokat is elrendelhetnek, vagy akár teljesen megtilthatják a pirotechnika használatát.