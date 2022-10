Elon Musk beletenyerelt a geopolitikába

„Egyszer beszéltem Putyinnal, 18 hónapja. A téma a világűr volt” – írta Elon Musk arra a felvetésre, az orosz elnökkel beszélgetett volna arról, hogyan lehetne véget vetni Moszkva ukrajnai háborújának.

A vádat Ian Bremmer, az Eurázsia Csoport nevű politikai kockázatelemző cég főnöke fogalmazta meg, azt állítva: Musk említette neki az orosz elnökkel folytatott beszélgetést.

Előzőleg Musk azzal kavart vihart, hogy kiposztolt a Twitterre egy kérdőívet arról, hogy az általa megfogalmazott feltételekkel kéne-e véget véget vetni az ukrajnai háborúnak. Musk kérdőíve így szólt:

- Újratartani a választásokat az ENSZ égisze alatt az elcsatolt területeken,

- A Krím hivatalosan orosz marad, ahogy volt 1783 óta (Hruscsov hibás lépéséig),

- Biztosítani a Krím vízellátását,

- Ukrajna független marad.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Minderre a válaszadók 41 százaléka mondott igent és 59 százalék vetette el. Musk itt nem hagyta abba, közölte: az is benne van a pakliban, hogy atomháború tör ki, majd még egy kérdést feltett: a Donbasz és a Krím lakói döntsenek-e arról, melyik országhoz tartoznak? Erre 59 százalék mondott igent és közel 41 százalék nemet. Mindez persze nem reprezentatív, mert nem tudni, hogy a kétmillió szavazóból kik és esetleg több Twitter-fiókkal rendelkezők vagy netes robotok szavaztak-e.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt azonban az Ukrajnát korábban saját műholdas internetes szolgáltatásával támogató Musk annyira felhúzta, hogy saját kérdőívet tett ki: „Önöknek melyik Elon Musk tetszik, amelyik Oroszország oldalán áll, vagy amelyik Ukrajna oldalán áll? A válaszolók 79 százaléka az ukránbarát Muskra szavazott.

Andrij Melnik, Ukrajnának a háború során elhíresült németországi nagykövete káromkodva küldte melegebb égtájra a Tesla-alapító milliárdost, mire egy kommentelő felvetette: őt miért nem függeszti fel a Twitter (amit valószínűleg Musk sem támogatna, mert ha sikerülne megvásárolnia a platformot, akkor még Donald Trumpot is visszaengedné rá).

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszer úgy fogalmazott, hogy azok, akik „azt ajánlják, hogy Ukrajna adja fel a népét és földjeit, hagyjanak fel a »béke« szó használatával, mert az egy olyan eufémizmus, amivel elfogadnák, hogy Oroszország további ukránokat öljön és erőszakoljon meg.

Nem meglepő módon a Kreml üdvözölte Musk felvetéseit.

A világ leggazdagabb embere a héten a Tajvan körüli geopolitikai feszültséghez is hozzászólt. Ebben az esetben azt a nehezen értelmezhető ötletet vetette fel, hogy a sziget Kína „különleges közigazgatási térsége” lehetne – Hongkonghoz hasonlóan.

Musk érdekelt a Kínával való jóviszonyban, mivel egy nagy gyára van Sanghajban. Ezt említette meg Szu Ceng-csang tajvani miniszterelnök, aki hozzátette: egy üzletember egyik nap ezt mondhatja, másik nap mást, és Musk nem sokat tud Tajvanról és kínai-tajvani viszonyról. Az alkalmi politizálás ellenére nem tűnik úgy, hogy Musk nagyon komolyan venné saját Twitter fiókját, amelyen „parfüm-kereskedőnek” titulálja magát és különböző mémeket posztol.

