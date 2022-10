Elon Musk a Pentagonnak írt panaszos levelet a Starlink kapcsán

„Fene vigye... még ha pénzt is veszít a Starlink, és más cégek több milliárdot kapnak az adófizetők pénzéből, mi továbbra is ingyen támogatjuk az ukrán kormányt” – írta a Twitteren a világ leggazdagabb embere, amikor bejelentette, hogy meggondolta magát, és továbbra is biztosítja az ingyenes műholdas internetet Ukrajnának. Úgy tűnik, az irónia mellett egy kis sértettség is volt szavaiban.

Elon Musk műholdas internetszolgáltatása, a Starlink azonban nemcsak az ukrán kormány támogatásának számít – az internet-kapcsolat létfontosságú a harcmezőn az ukrán hadsereg számára, ahogy és a kritikus infrastruktúra szempontjából is. Azt követően, hogy a krími hídrobbantásért Putyin orosz elnök bosszúból cirkálórakétákkal sorozta meg az ukrán városokat és infrastruktúrát, a Starlink jóvoltából sikerült gyorsan helyreállítani a fontos kapcsolatokat – írta Mihajlo Fedotov ukrán miniszterelnökhelyettes.

Musk néhány hete kezdte el pedzegetni, hogy a Starlink-terminálok, a műholdak fenntartása, a kapcsolat továbbításáért a helyi telecom-cégeknek fizetett pénzek, valamint a kibervédelem

havi 20 millió dollárjába kerül.

Az sem tetszett neki, hogy versenytársai, a Lockheed és Boeing, 60 milliárd dollárt kaptak a Pentagontól. Írt is egy levelet a minisztériumnak, amiben – a Mashable nevű portál szerint – 124 millió dollárt kért az idei veszteségekért cserébe. Október 7-én már olyan jelentések érkezetek a frontról, hogy „kihagynak” a Starlink-eszközök, ami komoly fejfájást okozott az ellentámadást folytató ukrán hadseregnek. Egyesek fel is tették a kérdést: Most akkor Elon Musk jótékony adakozó, vagy a pénzre utazik?

Musk közben egy bizarr kérdőívet tett ki a Twitterre, amiben azt kérdezte a követőitől: adjon-e területi engedményeket Ukrajna Oroszországnak a háború befejezéséért és vállalja-e, hogy semleges lesz?

Mindez haragot váltott ki Kijevben, Ukrajna hírhedt – de távozó – németországi nagykövete pedig káromkodások közepette küldte el melegebb égtájra Muskot. Amire az ő első válasza az volt, hogy, „csak követjük a javaslatát”, megyek is, ahová küldenek. Az is felmerült, hogy a világ leggazdagabb embere Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszélt az ötletéről. Ő azt elismerte, hogy „még másfél éve beszéltek” – tehát még az invázió előtt –, de Ukrajna nem volt téma – állította.

A CNN feljegyzéseket szerzett meg Musk és a Pentagon levelezéséből, amelyben a milliárdos felpanaszolta, hogy az ő cégét nem támogatja az amerikai kormány. A hadsereg megerősítette, hogy valóban párbeszédet folytat vele. Önkéntesek és katonák pénze, plusz az "átok" Musk szolgáltatása, a Starlink egy 3000, alacsony Föld körüli pályán keringő műhold alkotta hálózat. Az anyacég, a SpaceX – Musk tweetje szerint – 25 ezer – körülbelül 500 dollárba kerülő, és az égi jeleket fogadó és továbbító - földi terminált adományozott Ukrajnának. Viszont elhangzott az is, hogy Ukrajnában jóval több Starlink terminál működik, amelyeket viszont szabályosan ki kellett fizetni. Ezeket önkéntesek és katonák vették meg. Musk mostani lépésére kapott olyan választ is, hogy „most akkor mégis támogatod az amerikai kormány proxy-háborúját, ami atomháborúhoz vezethet?” Erre azt írta: „átkozott vagyok, ha ezt teszem, átkozott vagyok ha azt, lehet, hogy el vagyok átkozva”.

Nyitókép: MTI/Komka Péter