London széttépheti a brexitegyezmény egy részét

Ismét kifakadt a brit–uniós válási paktum „fekélye”, egyszerre fenyegetve az északír békét és a brit–európai viszonyt, valamint a Nyugat Moszkvával szembeni egységét.

Lizz Truss brit külügyminiszter hosszú tirádát eresztett meg Brüsszel felé. Ebben hevesen bírálta a szárazföldi Nagy-Britanniából Észak-Írországba érkező áruk ellenőrzésére tett európai javaslatokat. London szerint ezek „rontanák a jelenlegi kereskedelmi szabályozást, áruk tűnnének el a polcokról és újabb terheket rónának a vállalkozásokra”.

„Nagy-Britannia nem lesz szívbajos és lépéseket tesz a helyzet stabilizálására, ha nem találnak megoldást” – fogalmazott. Ami annyit jelent, hogy

a britek felfüggeszthetik a brexitegyezményhez csatolt északír záradék végrehajtását.

A Boris Johnson kormányfő elmozdítása esetén a posztjára pályázó Truss már eddig is építgette a Margaret Thatchert idéző Új Vaslady imázsát. Most sérelmezte, hogy szerinte a babos-tojásos angol reggeli egyik kulcselemét jelentő kolbászokhoz új állatorvosi igazolás kellene, hogy az ország egyik feléből (a brit szárazföldről) a másik felére (Észak-Írországba) lehessen szállítani őket. „A hatóságoknak joguk lenne turkálni az emberek csomagjában és elkobozni a sonkás szendvicset” – állította.

Az EU viszont továbbra is attól fél, hogy harmadik országból származó, ellenőrizetlen húsárú csúszhat át Észak-Írországból Írországba, így az Európai Uniót területére a brexitzáradék nyomán átjárható közös határon. Az alkudozni próbáló unió tavaly az élelmiszer-ellenőrzések 80 és a vámellenőrzés 50 százalékának mérséklését javasolta, ha Nagy-Britannia vállalja, hogy az uniós élelmiszer-szabvánnyal megegyező szabványokat vezet be.

Ezt söpörte le most Truss, mert akkor London nem tudna más szabványokat követő országokkal, például a csirkehúst klórozott vízzel mosó Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi egyezményt kötni. A brit sajtó szerint London a jövő héten olyan törvényjavaslatot nyújt be, ami hatályon kívül helyezné az EU-val kialkudott északír záradék elemeit. Az unió egyes brit termékek elleni szankciókkal válaszolhat.

Theresa May volt miniszterelnök, Boris Johnson egykori főnöke a parlamentben azt mondta:

Nagy-Britannia a szavahihetőségével játszik,

mert a világ számára felmerül: mennyire hajlandó tartani magát nemzetközi szerződésekhez?

Közben a helyzetet bonyolítja a politika is: Észak-Írországban a sziget egyesítését óhajtó katolikus Sinn Féin párt nyert a választásokon. Az ellentétek dacára a katolikusok és a protestáns Demokratikus Unionisták eddig együtt tudtak kormányozni az észak-ír „kiegyezés” a nagypénteki egyezmény hatalommegosztó rendszerében. De most az unionisták azt mondják, amíg nem módosítják az EU-s záradékot, addig nem lépnek be a kormányba.

Nyitókép: Dan Kitwood/Getty Images