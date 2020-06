Koronavírus - kemény vádat szegez Kínának az Egyestült Államok

Rick Scott amerikai szenátor azt állítja, hogy Kína fékezni próbálja vagy szabotálja nyugati kutatók munkáját arra irányulóan, hogy mihamarabb kidolgozzák az új típusú koronavírus-fertőzés ellen védő vakcinát.

A megjegyzés illeszkedik a Pekinggel szembeni amerikai kormányzati irányvonalba, amely hol a járvány eltitkolásával, hol a vírus mesterséges előállításával, hol azzal vádolta meg Kínát, hogy a vírus egy laboratóriumból,

emberi hanyagság miatt szabadult ki és ölt

meg mostanra 4 millió embert világszerte.

Washington a Kínával szemben elnéző magatartása miatt nekiment az Egészségügyi Világszervezetnek is, és Donald Trump elnök először a WHO pénzelését függesztette fel, majd azt mondta, hogy kilépnek belőle. Az elnök "kínai vírusnak" is nevezte a pusztító kórokozót.

A Republikánus párthoz tartozó és hithű Trump-támogatónak számító Rick Scott floridai szenátor - egykori kormányzó - a BBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Amikor kérdőre vonták, az mondta, nem adhat ki többet, de az információ "hírszerzőktől és a fegyveres erőktől" jött.

Hozzátette még, hogy "Kína nem akarja, hogy mi, Anglia és Európa gyártsa le először a vakcinát. Elhatározták hogy Amerika és világszerte a demokráciák ellenségei lesznek”.

US-China #Covid_19 row: "We have got to get this vaccine done. Unfortunately we have evidence that communist China is trying to sabotage us or slow it down," says Republican Senator Rick Scott

#Marr https://t.co/8fIAQff8oG pic.twitter.com/BrSKiFHPmU