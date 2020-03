A szlovákiai választások után egyelőre azt biztos, hogy tervek vannak

Az MKP sajtóosztálya kedd délelőtt jelentette be a pártvezetés lemondását. A Magyar Közösségi Összefogás, melynek listáján indultak az MKP jelöltjei is, csupán a szavazatok 3,9 százalékát szerezte meg, így nem jutott be a parlamentbe.

Az áprilisra tervezett országos kongresszus összehívásáig az országos tanács jelenlegi elnöke, Őry Péter tölti be az országos fórumokat előkészítő, koordinátori szerepet. A kongresszuson fogják megválasztani az új elnökséget. Az elnökség határozott arról is, hogy

a Híddal tárgyalni csupán a mindkét párt országos szerveiben lezajlott tisztújítási folyamat befejezése után lehet.

A Híd, amely a választásokon csupán a szavazatok 2 százalékát szerezte meg, és így szintén a parlamenten kívül rekedt, a választásokat követően tárgyalóasztalhoz hívta az MKP tagjait. Bugár Béla, a Híd elnöke már a választások éjszakáján felajánlotta lemondását, és felhívta Menyhárt Józsefet. A Híd állásfoglalása szerint a következő választásokon már nem engedhető meg, hogy a magyarok és más nemzeti kisebbségek parlamenti képviselet nélkül maradjanak.

A választást megnyerő Igor Matovičnak, az OĽaNO mozgalom vezetőjének ennél sokkal kellemesebb gondjai vannak, noha, mint mondja, tisztában van a hatalmas felelősséggel, melyet a választók a vállára helyeztek. Matovič hétfőn Zuzana Čaputová köztársasági elnöknél járt, akivel közölte, világos elképzelései vannak arról, hogyan kellene a következő koalíciónak kinéznie.

„Megpróbálom azt, amit lehet, vagyis hogy

négy pártból állítsuk össze a koalíciót,

és elérjük az alkotmányos többséget. Ha ez nem sikerül, akkor különböző változatok jöhetnek szóba a három pártból álló koalícióra” – fejtette ki Igor Matovič.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök ugyancsak a négyes koalíciót részesíti előnyben, de hogy meggyőződjön arról, hogy Boris Kollár, Richard Sulík és Andrej Kiska – vagyis a parlamentbe bejutott demokratikus ellenzéki pártok vezetői – is így gondolják-e, további tárgyalásokat folytat velük.

Andrej Kiska exállamfő, a Za ľudí párt elnöke szívesebben örülne az OĽaNO-SaS-Za ľudí alkotta hármas koalíciónak, és mellőzné a Boris Kollár vezette Sme rodina pártot, de elmondta, hogy hajlandó az egyezségre.

„Készen állunk egy erős és stabil kormány felállítására, de

elvárjuk, hogy ennek a kormánynak erős szakértői háttere és kikezdhetetlen erkölcsi tartása legyen”

– jegyezte meg a választáson 5,8 százalékot elérő párt vezetője.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek