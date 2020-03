Szarka László: tragédiát hozhat a magyarokra a szlovákiai választás eredménye

Bár volt összefogási kísérlet, az előjelek alapján nem volt váratlan, hogy pártszerű magyar képviselet nélkül marad a szlovákiai törvényhozás - vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában Szarka László történész, Szlovákia-szakértő.

"Mind a ketten a másikra fogják a sikertelenség okait, mégis

azt lehet mondani, hogy az MKP közölte, a Híd nélkül indul el.

2010-ben, 2012-ben és 2016-ban sem jutottak be a parlamentbe, 108-109 szavazatot szereztek az elmúlt három választás során, most is ennyi sikerült, illetve valamivel több, 112 ezer" - fordította a számok nyelvére a magyar részösszefogást. Ez az MKP esetében 3,9 százalékos eredményt jelent.

Ebből a szakértő szerint az következik: kimerültek a demográfiai tartalékok a tisztán magyar választói bázisból, ami 8,5 százalék a szavazók között.

"Ez a mennyiségű szavazó nem tud két pártot bejuttatni, de még egyet sem,

amennyiben olyan erőteljes ideológiai képletek jelzik az utat. Nem a régióval törődnek, hanem a magyar identitáshoz kapcsolódó kérdésekkel."

A Híd-Most pártot Robert Fico pártjának bukása rántotta magával Szarka László szerint.

"Egy tragikus folyamat volt, amelyben Bugár Béla is elveszítette azt az ösztönét, hogy mikor milyen döntéseket kell hozni. Az újságíró-gyilkosságot követően bent maradt a koalícióban, amit a párton belül is sokan súlyos hibának tartanak. Természetesen mindenre van magyarázat..." - fogalmazott a szakértő.

Miután az EP-választáson is már megbukott mindkét magyar párt, sokan összefogást vártak tőlük, ám a különbségek miatt a pártok tagsága is az összefogás ellen volt - mondta.

"Életveszélyes helyzetek következnek most,

a kormányra jutott pártok át akarják gondolni a választójogi törvényt, a regionális közigazgatás kérdését, a járások, megyék beosztását,

és hát napirenden van egy 30 éve késlekedő kisebbségi törvény elfogadása is. Mindez magyar képviselet nélkül egészen tragikus következményekkel is járhat."

Úgy látja, a mostani szlovákiai választások komoly, figyelmeztető fordulata, hogy

több szlovák párt is ki tudta építeni magyar szavazóbázisát.

Nyitókép: MTI/Komka Péter