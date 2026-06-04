Megkezdi az EU a csatlakozási tárgyalások előkészítését Ukrajnával és Moldovával – a nap hírei

Országszerte megemlékezéseket tartottak a nemzeti összetartozás napján, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. A parlament előtti Kossuth téren felvonták Magyarország lobogóját. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott: mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban.

Az ír miniszterelnök üdvözölte a magyar miniszterelnök elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett. Micheál Martin Magyar Péterrel egyeztetett, majd közösen tett sajtónyilatkozatukban kiemelte: ezzel Magyarország visszakerülhet Európai Unió szívébe.

A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja a magyar köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítását – közölte a Sándor-palota. A Facebookon megjelent közlemény szerint az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tájékozódjanak a helyzetről.

Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági biztosát Bóka János fideszes országgyűlési képviselő a köztársasági elnök elmozdítását célzó ügyről. A korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint Magyar Péter kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat Sulyok Tamás ellen.

Csaknem 10 milliárd forintos, európai uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására – közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartósélelmiszer-csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét.

Az oktatás minden szintjén egységessé tenné a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Koragyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár.

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elfogadta azt a módosítást, amely szerint a devizahiteles ügyekben az ingatlanfedezet végrehajtását leállítanák, de más végrehajtások – például a munkabér- vagy tartásdíj-letiltás – továbbra is folytatódhatnának. A javaslat célja, hogy a devizahiteles perek és végrehajtások rendezéséig ideiglenes szabályozás lépjen életbe.

Az iparpolitikáért felelős uniós biztossal egyeztetett a gazdasági és energetikai miniszter az uniós források hazahozataláról, az ipari beruházások és innováció erősítéséről, valamint a külföldi befektetések ösztönzéséről. Kapitány István szerint a megbeszélés konstruktív és biztató volt, és az európai partnerek nyitottan állnak Magyarország fejlesztési irányaihoz.

Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a 4iG csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez.

Elrendelte a bíróság Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa alapján rajtuk kívül letartóztatásba kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnöke, két momentumos politikus és két cégvezető. A gyanú szerint az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el.

Felfüggeszti az óbudai korrupciós ügyben érintett két politikusuk párttagságát a Momentum. Az ügynek érintettje Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselő és Matisz Károly, a Momentum korábbi pártigazgatója.

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben a Budapest Pride szervezése miatti ügyben. Áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot.

Csoportos létszámleépítést jelentett be a Balásy Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group. A Telex több, egymástól független forrásból úgy értesült: a cég az összes, csaknem 200 munkavállalójától megválhat.

Először igazolta Magyarországon házisertés-állományban a Nébih az afrikai sertéspestis jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el.

Megkezdi az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások első fejezetének előkészítését Ukrajnával és Moldovával. A ciprusi EU-elnökség azt közölte: valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák.

Az Európai Bizottság üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között zajló konstruktív tárgyalásokat, valamint a megállapodást, amely az ukrajnai nemzeti kisebbségekhez tartozók jogairól – közölte a brüsszeli testület vezető szóvivője. Értékelése szerint a megállapodás fontos lépés, amely utat nyitott Ukrajna, valamint Moldova uniós csatlakozásának első tárgyalási fejezete hivatalos megnyitása előtt.

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Romániát, hogy ültessék át nemzeti jogrendjükbe az energiahatékonyságról szóló uniós szabályokat. Magyarországnak és Romániának két hónapja van arra, hogy választ adjon és pótolja a hiányosságokat.

Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a román államfő. Nicusor Dan reményét fejezte ki, hogy a parlamenten kívüli, jobboldali Népi Mozgalom Párt elnökének sikerül megszerezni a Nyugat-barát pártok támogatását az új szakértői kormány beiktatásához.

A szerb uniós csatlakozáshoz szükséges reformok felgyorsítását szorgalmazta Belgrádban az Európai Tanács elnöke. António Costa úgy fogalmazott: az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség.

Megalakult a Janez Jansa vezette új szlovén kormány. A kormánykoalíciót a Szlovén Demokrata Párt, a Demokraták, valamint az Új Szlovénia, a Szlovén Néppárt és a Fokus alkotta hármas szövetség adja.

Meghalt egy ENSZ-békefenntartó Libanonban. Az áldozat szerb állampolgárságú volt. A támadásban két spanyol állampolgárságú békefenntartó is megsebesült. Biztonsági források úgy tudják, az ágyútűz a kéksisakosok egyik bázisát érte.