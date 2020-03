Akár még magyar is lehet a szlovák belügyminiszter

Nem tűnik túlságosan körülményesnek a szlovák kormányalakítás. A szombati választást követően a győztes Igor Matovičnál hétfőn és kedden egymásnak adták a kilincset az eddig a demokratikus ellenzékhez tartozó pártok vezetői: Boris Kollár, Richard Sulík és Andrej Kiska, s mindhárman tolmácsolták, hogy készek tárgyalni az OĽaNO elnökével az új kormány megalakításáról.

Matovič-csal együtt mindannyian tárgyaltak már Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel is, aki kedd este kijelentette, hogy másnap a választásokon legtöbb szavazatot gyűjtő párt vezetőjét bízza meg a kormányalakítással. A Boris Kollár vezette Sme rodina és a Richard Sulík által irányított SaS már megerősítette, hogy része lesz az új kormánynak. A Za ľudí csütörtökön tart elnökségi ülést, amelyen az elnökség felhatalmazza Andrej Kiskát a koalíciós tárgyalásra.

Az erőviszonyok alapján a tizenöt minisztériumból nyolcat irányítana az OĽaNO, három kerülne a Sme rodina irányítása alá, két tárca jutna az SaS-nek és ugyancsak kettő a Za ľudínak. A jövőbeli partnerek közül

a Sme rodina már nyíltan megfogalmazta, mely minisztériumokra tart igényt.

Ez pedig a védelmi és a közlekedésügyi tárca, de Kollár magáénak szeretné a beruházásokért és digitalizációért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot is. A pártelnök azt is elmondta, hogy érdekli a házelnöki pozíció is.

Az SaS tiszteletben tartja, hogy Boris Kollár akar a parlament elnöke lenni. Ők pedig bejelentették, hogy a gazdasági minisztérium bársonyszékére pályáznak.

Az egyik legfontosabb miniszteri poszt – a belügyi – biztos, hogy az OĽaNO-é lesz, és sajtóhírek szerint még az is

megeshet, hogy magyar lesz a szlovák belügyminiszter, Grendel Gábor személyében, aki Matovič után a második legtöbb karikát kapta a mozgalom listáján, és egyedüli magyarként jutott be a parlamentbe.

Maga az érintett egy kedden megjelent interjúban így kommentálta a sajtó felvetéseit: „Megtisztel, hogy a sajtóban felmerült a nevem a belügyminisztériummal kapcsolatban, de a személyi kérdéseket még korainak tartom.”

Első ránézésre gördülékenynek tűnik a kormányalakítás, de a minisztériumok szétosztása még hozhat vitákat. Andrej Kiska elvárja, hogy a kabinetnek erős szakmai és erkölcsi mandátuma legyen. Elmondta, jobban örülne az OĽaNO-SaS-Za ľudí alkotta hármas koalíciónak, és mellőzné a Boris Kollár vezette Sme rodinát, de hozzátette, hogy hajlandó az egyezségre. Kollár válaszul azt üzente Kiskának, hogy neki és kollégáinak van erkölcsi hitelük.

