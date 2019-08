Itt a vége: nem köt választási koalíciót a Híd és az MKP

A Híd Országos Tanácsa elutasította a Magyar Közösség Pártjának ajánlatát, így nem lesz koalíció és nem lesz közös lista sem a jövő évi parlamenti választásokon. A testület 37 tagja szavazott nemmel, 5-en igennel a koalíció létrehozására, 2 szavazat volt érvénytelen. A küldöttek titkos szavazással döntöttek a választási koalíció elutasításáról.

Július vége óta egyeztettek Az MKP és a Most-Híd még július végén kezdett egyeztetést egy esetleges választási együttműködés lehetőségeiről a jövő tavasszal esedékes szlovákiai parlamenti választásokon. Bár az egyeztetés több fordulót követően sem hozott érdemi eredményt, azt azonban, hogy vélhetően semmilyen formája nem lesz az együttműködésnek, most először mondták ki a vegyes párt vezetői.

Bugár Béla pártelnök rámutatott, hogy az MKP nem akart engedni abból a feltételből, hogy fele-fele arányban osszák el a helyeket a képviselőjelöltek listáján (a Most-Híd 70-30 százalékos arányt szeretett volna a saját javukra). Szavai szerint arra a javaslatra, hogy a listán ne legyenek sem mostani, sem korábbi pártvezetők, az MKP elnöksége nem reagált. „Koalíció az MKP-val nem fog létrejönni, viszont meg kell köszönnünk a tárgyalódelegáció tevékenységét, nagyon tisztességes tárgyalást folytattunk az MKP-val. Az, hogy most nem sikerült megállapodni, a két párt tárgyalási eredménytelenségét mutatja, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogjuk tudni képviselni a szlovákiai magyarok érdekeit. Eddig is ezt tettük, ezentúl is ezt fogjuk tenni” – fogalmazott Bugár Béla.

A Híd elnöke szerint pártjának jó esélye van arra, hogy átlépje a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos választási küszöböt.

Bugár Béla arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy amennyiben pártja a törvényhozásba jut, akkor kivel lépne koalícióra, csak a Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppárttal való együttműködést zárta ki. A kérdésre, hogy ő lesz-e a Híd listavezetője, azt felelte, mindent megtesz a párt jó szerepléséért, és erre többféle megoldást is elképzelhetőnek tart.

Ravasz Ábel, a Híd alelnöke ugyanilyen értelemben nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy Bugár Béla a legnépszerűbb szlovákiai magyar politikus. A pártalelnök megjegyezte, ha együtt indultak volna az MKP-val, akkor sem lett volna egyértelmű, hogy közösen átlépik a 7 százalékos bejutási küszöböt.

Menyhárt József, az MKP elnöke sajnálatosnak tartja a Híd döntését. Úgy fogalmazott,

a felvidéki magyar egység a két legerősebb magyar érdekeket is érvényesítő párt koalíciójával kezdődhetett volna.

Hozzátette, szerinte az MKP végig a kiegyensúlyozott szerep- és felelősségvállalásra törekedett.

Arra a kérdésre, hogy pártja miért nem engedett abból az álláspontjából, hogy a két párt fele-fele arányban osztozzon a választási lista helyein, és amelyet a Híd a leginkább kifogásolt, Menyhárt azzal válaszolt, pártja nem tudna egy alárendelt szerepben hitelesen dolgozni.

Szavazatok A legutóbbi felmérések szerint mindkét pártnak 4 százalékos a támogatottsága.

