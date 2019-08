Rárepült a magyar szavazókra egy szlovák párt

Révkomáromban hivatalosan is megalakult a Progresszív Szlovákia–Együtt pártkoalíció magyar platformja, amely a magyar nemzetiségű és a dél-szlovákiai tagok, illetve szimpatizánsok gyűjtőhelye lesz. A párton belüli kezdeményezéshez nem csatlakoztak olyan személyek, akik korábban a Híd vagy az MKP tagjai voltak, a kezdeményezést pedig azok is támogathatják, akik nem tagjai a Progresszív Szlovákia–Együtt mozgalomnak. A Progresszív Szlovákia alapító tagja volt Zuzana Caputová szlovák államfő is.

A platform több célt is kitűzött, ezek közt szerepel például az, hogy hozzájáruljanak a dél-szlovákiai gazdaság fejlődéséhez, valamint a nyelvi és kulturális jogok gyakorlatban történő megvalósításához. Emellett fejlesztenék a párbeszédet a szlovák többséggel és más kisebbségek kultúrájával, stabilizálnák a kisebbségi oktatást, fejlesztenék a modern kétnyelvűséget, valamint beemelnék a köztudatba a magyar közösség és a dél-szlovákiai lakosság mindennapi életét érintő kihívásokat.

A platform bemutatásakor a mozgalom vezetői kijelentették, hogy itt az ideje leküzdeni a régi nacionalizmust és az etnikai alapú politizálást.

„Olyan országban akarunk élni, ahol mindenki otthon érzi magát.

Nekünk mint progresszív pártnak ez abszolút természetes, hogy létrejön egy magyar platform, amely a magyar párttagokat vagy magyar pártbarátokat összehozza. A platform a magyar kérdésekkel akar foglalkozni, és bele fog szólni belső programvitákba. Jelenleg 30-40 tagot számlál a platform. Hétköznapi emberekről van szó, a magyar régiókból, Dunaszerdahelyről, Komáromból, Rimaszombatból” – ismertette Martin Dubéci, a pártkoalíció elnökségi tagja.

A Progresszív Szlovákia–Együtt mozgalom kezdeményezésére reagáltak az egymással megegyezni nem tudó magyar pártok elnökei. Menyhárt József, az MKP vezetője azt mondta, pártja mindenkivel nyitott az együttműködésre, de magyar érdekeket igazán csak magyar pártban lehet képviselni Szlovákiában.

„A nyitottság eddig is megvolt a Magyar Közösség Pártja delegációjában, megvan a továbbiakban is, de

tudomásul kell venni, hogy senki sem fog velünk érezni és nem fog értünk vérezni a szlovák pártok színeiben. Magunknak kell elvégezni a munkát”

– fogalmazott Menyhárt.

A Híd elnöke, Bugár Béla szerint rendben van, hogy a Progresszív Szlovákia szeretne magyar szavazatokat is szerezni.

„Meglátjuk, mi lesz belőle. Amennyiben ez csak a szavazatszerzésről szól, akkor jó. De az majd a magyar nemzetiségű állampolgárok döntésén múlik, hogy ezt akarják, vagy az érdekeik valós védelmét. Mi már letettünk valamit az asztalra” – nyilatkozta a Híd elnöke.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba