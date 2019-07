Csak a koalíció jöhet szóba a Híd és az MKP között

A Híd és az MKP nyakán is ott a kés, mert az idei közvélemény-kutatások alapján önállóan egyik párt sem ugraná meg a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékot. Márpedig 2020-ban újra az urnák elé járulnak a választópolgárok Szlovákiában, és ha nem születik megegyezés a magyar pártok között, elképzelhető, hogy nem lesz érdekképviselete a felvidéki magyarságnak a pozsonyi törvényhozásban.

A Híd és az MKP vezetői szintű találkozóján elhangzott, mindketten azt a megoldást keresik, amelyik nagyobb esélyt nyújt a parlamenti képviseletre. Bugár Béla, a Híd elnöke a választási párt eshetőségét kizárta. Azt tartja leginkább járható útnak, hogy koalícióra lépjenek az MKP-val.

„Az egyik lehetőség, hogy koalícióban induljunk. Ennek egyik feltétele, hogy aki a választási listán szerepelve bármelyik választási listán szereplő jelölt ellen fellép, az azonnal lekerül a listáról. Ha megegyezünk a koalícióról, akkor biztos, hogy ez a szerződés részét fogja képezni” – fejtette ki Bugár Béla, aki arra is figyelmeztetett, amennyiben koalícióra lépnek, a parlamentbe jutáshoz nem 5, hanem 7 százalékos eredményt kellene elérniük.

A Híd elnöke a párt multietnikus politikai stílusára is emlékeztetett.

„Számos eredményt értünk el ezzel a politizálással.

Ezért került bele az egyezségünkbe az, hogy mindenki a saját identitását megtartva próbálja keresni a megoldást“ – fogalmazott a pártelnök.

Az MKP ugyancsak alapfeltételként tekint saját arculatának megőrzésére.

A tárgyalás után Menyhárt József pártelnök sem vetette el a koalíció lehetőségét.

„Ami maradt számunkra, az az, hogy koalícióban gondolkodjunk. Tudjuk, hogy ez egy 7 százalékos feltétel. Meg lehet ugorni, de azt hiszem, hogy tennünk kell érte mindenképpen, és az, hogy nem csupán a két nagy pártban gondolkodunk, hanem a többiben is: a Magyar Fórummal is volt már egyeztetés, és holnap az MKDSZ is tiszteletét teszi nálunk.

Tudatosítani kell, hogy a politikai megosztottságunk luxus“

– mondta Menyhárt József.

Mindkét pártelnök hangsúlyozta, a tárgyalás egy folyamat eleje, a pártstruktúráknak is meg kell vitatniuk a lehetőségeket. Ugyancsak kiemelték, hogy rendkívül rövid az idő, novemberre össze kell állítani a választási listát, ezért várhatóan július végén folytatják az egyeztetéseket.

