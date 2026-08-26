Rosszul lesz az utas, ha autóban mobilozik – már erre is van megoldás

Az utazási betegség (tengeribetegség vagy orvosi nevén a kinetózis) rendkívül kellemetlen tud lenni: mozgás vagy helyváltoztatás váltja ki, a tünetei pedig sokfélék. Hányinger, rossz közérzet, szédülés, fáradtság, fejfájás, verejtékezés egyaránt jelentkezhet, és mint azt a neve is sejteti, főleg utazás közben jelentkezik.

A probléma utazás közbeni mobilozáskor is jelentkezhet, melyre válaszul az Apple 2024-ben bemutatta a Járműmozgási jelölők nevű iPhone-funkciót. Ez a képernyőn megjelenő jelölők – pontok – segítségével igyekszik csökkenteni az utazás közben előforduló rosszulléteket.

Kis késéssel, de a Google is elhozza ezt a funkciót az Androidba, majdnem ugyanezen a néven: Mozgási Segéd (Motion Assist). Az Android Authority által kiszúrt újdonság az operációs rendszer legújabb, 17-es főverziójában lesz elérhető, és első körben a Google saját Pixel mobiljain jelenik meg.

Az új funkció az eszköz gyorsulásmérője segítségével olyan pontokat helyez el a képernyő szélein, amelyek az autóval összhangban mozognak – írja a The Verge alapján a hvg.hu.

Amikor a jármű jobbra kanyarodik, a pontok balra mennek, amikor pedig fékez, a pontok előre csúsznak.

A Google megoldása lehetővé teszi a mozgást jelző pontok átláthatóságának beállítását, sőt, a szín és a forma is variálható. Még az is állítható, hogy automatikusan bekapcsoljon, ha úgy észleli a mobil, hogy mozgó járműben van.