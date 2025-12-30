ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd Dávid
A mesterséges intelligencia humanoid megjelenítése.
Nyitókép: Colin Anderson Productions pty l/Getty Images

Most fog igazán támadni a mesterséges intelligencia

Infostart

Egy Nobel-díjas számítógéptudós azt jósolta, hogy 2026-ra a mesterséges intelligencia még tovább fejlődik, és egyre több munkakört válthat majd ki.

Geoffrey Hinton, Nobel-díjas számítógéptudós a CNN-nek adott interjújában azt jósolta, hogy 2026-ra a mesterséges intelligencia még tovább fejlődik, és egyre több munkakört válthat majd ki.

A sokak által a mesterséges intelligencia keresztapjaként emlegetett Hinton szerint az AI már most rendkívül fejlett, és hamarosan nemcsak a call centerekben, hanem számtalan más területen is képes lesz helyettesíteni az embereket – írja a Portfolio.

A tudós úgy látja, hogy a technológia nagyjából hét hónaponként megduplázza a hatékonyságát.

Ma már percek alatt elvégez olyan programozási feladatokat, amelyek korábban egy órát vettek igénybe. Néhány éven belül pedig olyan szoftverfejlesztési munkákat is el tud majd látni, amelyekhez most egy hónapnyi emberi munka szükséges.

A kutató 2023-ban távozott a Google-től, hogy szabadon beszélhessen a mesterséges intelligencia jelentette veszélyekről. Elmondása szerint azóta csak nőttek az aggodalmai.

Az MI egyre jobban képes az érvelésre, de a megtévesztésre is – figyelmeztetett.

Úgy véli, ha egy mesterséges intelligencia úgy érzékeli, hogy akadályozzák a céljai elérésében, megpróbálhatja félrevezetni az embereket.

Szerinte különösen fontos, hogy a fejlesztések mellett a kockázatok csökkentésébe is sokkal több energiát fektessenek.

Hinton elismerte, hogy a technológia hatalmas áttöréseket hozhat az orvostudományban, az oktatásban és a klímavédelemben is. Ugyanakkor jelenleg nem fordítanak elegendő figyelmet a lehetséges károk megelőzésére.

A nagy technológiai cégekről szólva megjegyezte, hogy a profitérdek gyakran felülírja a biztonsági szempontokat.

Az önvezető autók is fognak embereket ölni, de jóval kevesebbet, mint az emberi sofőrök – vélekedett.

Hinton szerint a befektetők abban bíznak, hogy az mesterséges intelligencia tömeges munkaerő-kiváltást tesz lehetővé, mert ebben rejlik az igazi profit. Úgy fogalmazott, hogy a ChatGPT elindítása óta az álláshirdetések száma mintegy harminc százalékkal csökkent. "Ez néhány embert sokkal gazdagabbá tesz majd, a többséget viszont szegényebbé" – összegezte a kutató.

