2025. október 10. péntek
Nyitókép: Pixabay

Az Európai Bizottság nagy terve: minél több MI-gyárat!

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság kezdeményezésének célja, hogy minél több tagállamban legyen megfelelő infrastruktúra az MI használatához.

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy az innováció előmozdítása érdekében hat új „mesterségesintelligencia-gyár” (MI-gyár) létesül az unió területén, ezzel 19-re emelkedik a számuk, már 16 tagállamban lesz ilyen jelen.

Az új AI Factory-k Csehországban, Litvániában, Hollandiában, Romániában, Spanyolországban és Lengyelországban jönnek létre. Feladatuk, hogy a startupok, kis- és középvállalkozások, valamint az ipar számára közvetlen hozzáférést biztosítsanak MI-optimalizált szuperszámítógépekhez, technikai szakértelemhez és célzott fejlesztési támogatáshoz az MI-megoldások fejlesztéséhez és alkalmazásához.

Az MI-gyárak koncepciója az idei év első felében egyre nagyobb figyelmet kapott. Az Nvidia, egy nagy chipgyártó cég vezérigazgatója is kiemelte a GTC konferencián júniusban, hogy nagyon fontos a megfelelő infrastruktúra, sőt egy új „ipari forradalomról” beszélt.

Az EU a létesítményeket egy „egyablakos ügyintéző pontként” képzeli el. Mint a hagyományos gyárakban, az MI-gyárakban is a a nyersanyagból késztermék lesz, a nyersanyag alatt itt a nyers adatok értendőek. Andre Kukhnin, a UBS elemzője szerint lényegében olyan adatközpontokról van szó, amelyek biztosítják az MI-betanításhoz szükséges óriási számítási kapacitást, és elérhetővé teszi azoknak is, akik önerőből nem tudnának ilyet kiépíteni – írta meg a CNBC.

A mostani, harmadik bővítési hullám több mint 500 millió eurós közös beruházással valósul meg az EU és a tagállamok támogatásával, és célja Európa nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitásának növelése, valamint az MI elterjesztése a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban, a programban részt vevő országokkal együtt több mint 2,6 milliárd eurót fordítanak erre a célra – áll a testület sajtóközleményében.

Ausztria, Bulgária, Finnország, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovénia – mindezekben az országokban már vannak ilyen MI-gyárak.

A bizottság közölte: hamarosan kihirdeti az „MI-gyár-antennák” kiválasztását is. Ezek MI-gyárakkal együttműködve biztonságos, távoli hozzáférést biztosítanak majd a nemzeti MI-közösségek, így a magyar kutatók számára is a világszínvonalú MI-szuperszámítógépekhez.

