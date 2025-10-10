Vállalatvezér: a cégek nem őszinték az AI munkahelyekre gyakorolt hatásával kapcsolatban

A Klarna vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban fogja átalakítani a szellemi munkát, amire a társadalom még nincs felkészülve – írja a Bloomberg cikke nyomán a Portfolio.

Sebastian Siemiatkowski kijelentette, hogy a technológiai cégek nem őszinték az AI munkahelyekre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Szerinte a szellemi munkavégzés hatalmas átalakulás előtt áll, és ez nemcsak a pénzügyi szektorra, hanem a teljes társadalomra vonatkozik. Úgy véli,

hosszútávon ugyan új munkahelyek fognak létrejönni, azonban ez sokakat nem vigasztal, akik nem tudnak egyik napról a másikra szakmát váltani.

A buy-now-pay-later szolgáltatásáról ismert Klarna jelentős befektetést eszközölt a mesterséges intelligenciába, Sebastian Siemiatkowski 2023-ban kijelentette, hogy az OpenAI „kedvenc kísérleti alanya” szeretne lenni. Ez a lelkesedés részben a fintech-boom végével járó költségcsökkentési kényszerből fakadt. Ez lehetővé tette a Klarna számára, hogy több mint egy évig ne vegyen fel új munkaerőt, és 7400-ról körülbelül 3000-re csökkentse alkalmazottai számát, miközben növelte a fizetéseket.

A cég azonban időközben felismerte a technológia korlátait is, és idén több ügyfélszolgálati munkatársat vett fel, hogy biztosítsa a felhasználók emberi ügyintézővel való kommunikációjának lehetőségét.

A vezérigazgató továbbra is hisz benne, hogy a mesterséges intelligencia egyenértékű vagy akár jobb munkát végezhet az ügyféligények kezelésében.