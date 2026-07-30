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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Paks leállása miatt sötétebb lesz Budapesten

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A Paksi Atomerőmű leállása esetén nem lesz díszvilágítás Budapesten. Ez több mint 300 épületet érint a fővárosban.

Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból – írja közösségi oldalán a főpolgármester.

„Arra utasítottam a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolják fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen. Fontos: ez a közvilágítást természetesen nem érinti” – fogalmaz Karácsony Gergely.

Mint írja: a díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kérem.

A látvány ugyan szerényebb lesz egy ideig, de több energia marad a létfontosságú célokra, és most nincs ennél fontosabb – hangsúlyozza a főpolgármester.

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Kezdőlap    Belföld    Paks leállása miatt sötétebb lesz Budapesten

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