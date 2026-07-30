Kl-selejtező: kifütyülték a Győrt a szurkolók, de továbbjutott

A magyar bajnok múlt héten kedden 6-2-re múlta felül vendéglátóját Luxembourgban. A csütörtöki második mérkőzésen rendkívül statikusan és passzívan futballozott a hazai együttes, amely több mint hatvan percig emberelőnyben volt. Két büntetőt is kapott a Győr, a másodikat értékesítve mentette döntetlenre a találkozót.

A zöld-fehérek korábban 1-0-s vereséggel és 2-2-es döntetlennel búcsúztak a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingur Reykjavíkkal szemben, így kerültek át a Kl-be, ahol a Rigával találkoznak a harmadik körben, és idegenben kezdik a párharcot jövő csütörtökön.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó: ETO FC-Atert Bissen (luxemburgi) 1-1 (0-1) Győr, ETO Park, 4235 néző, v.: Kubriak (ukrán)

gólszerzők: Krpic (76., 11-esből), illetve Ferber (28.)

sárga lap: Njie (35.), Selyem (81.), Huszár (86.), illetve Le. Correia (48.), Rodrigues (87.)

piros lap: Zegdane (31.)

Továbbjutott: a Győr, 7-3-as összesítéssel

ETO FC:

Megyeri - Stefulj, Krpic, Umathum, Bíró - Bumba (Mass, 64.), Décsy, Vitális (Szép, a szünetben) - Schön (Selyem, 61.), Djukanovic (Bánáti, 70.), Njie (Huszár, a szünetben)

Atert Bissen:

Gourari-Tebaa - Zegdane, Mannone, Luriz, Pimentel - Eddaradzs, Veiga (Cabral, 80.), Lu. Correia (Marasi, 42.) - Abi (Fernandes, 70.), Ferber (Djalo, 80.), Le. Correia (Rodrigues, 70.)

Sérülés miatt az algériai válogatott Nadir Benbuali, illetve Csinger Márk, Tóth Rajmund és a román Paul Anton sem lépett még pályára, de nélkülük is diktálhatott volna nagyobb tempót a Győr a mérkőzés elején. Érződött, hogy az idegenbeli fölényes győzelem után nincs gólszerzési kényszerben a hazai csapat. Eseménytelenül telt el az első negyedóra a nagy melegben, egyik oldalon sem voltak veszélyben a kapuk, noha az első mérkőzésen sok helyzet alakítottak ki a csapatok. A győriek támadásépítéseiben sok volt a hiba, a pontatlan passz, így még a 16-oson belülre se nagyon jutottak be.

A félidő közepén sok időt töltött a győri térfélen a vendégcsapat, amely aztán mégis ellentámadásból szerzett vezetést: a kapujából egy előre ívelésre kifutó Megyeri elcsúszott, s bár gyorsan visszafutott, balról Zegdane emelt középre, az üresen érkező Ferber pedig a kapuba passzolt. Nem sokkal később a nagy lendülettel becsúszó Zegdane nyújtott lábbal eltalálta Njie lábszárát, ezért a játékvezető piros lapot mutatott fel neki.

Emberelőnyben is nagyon lassan és tompán játszott a Győr, így esélye sem volt a gólszerzésre. Sőt, a hazai védelmen simán átjutó Eddaradzs révén a hajrában akár növelhette volna előnyét a Bissen. A hazai szurkolók füttyel kísérék az öltözőbe kedvenceiket.

Lendületesebben kezdte a második félidőt a Győr, gyorsan helyzetet alakított ki, majd büntetőhöz jutott, amikor Stefulj szabadrúgásánál a sorfalban álló egyik játékos karjáról pattant a földre a labda. Djukanovic végezte el a 11-est, de a bal kapufára bombázott. A hazaiak játéka később ismét statikussá, ötlettelenné vált.

A 75. percben Semlyem buktatásáért újabb büntetőt kapott a Győr, Kripic pedig ezt már kihasználta.

A magyar csapat komoly előnyt szerzett idegenben, de a visszavágón nagyon gyengén játszott – a nézők ezt a végén is füttykoncerttel minősítették –, a továbbjutása azonban így sem forgott veszélyben.