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Az ETO FC kezdõ csapata a labdarúgó Konferencia-liga selejtezõjének 2. fordulójában játszott ETO FC - Atert Bissen visszavágó mérkõzés elõtt a gyõri ETO Stadionban 2026. július 30-án. 
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Kl-selejtező: kifütyülték a Győrt a szurkolók, de továbbjutott

Infostart / MTI

A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Atert Bissennel a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában rendezett párharc csütörtöki visszavágóján, de idegenbeli sikere révén 7-3-as összesítéssel továbbjutott.

A magyar bajnok múlt héten kedden 6-2-re múlta felül vendéglátóját Luxembourgban. A csütörtöki második mérkőzésen rendkívül statikusan és passzívan futballozott a hazai együttes, amely több mint hatvan percig emberelőnyben volt. Két büntetőt is kapott a Győr, a másodikat értékesítve mentette döntetlenre a találkozót.

A zöld-fehérek korábban 1-0-s vereséggel és 2-2-es döntetlennel búcsúztak a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingur Reykjavíkkal szemben, így kerültek át a Kl-be, ahol a Rigával találkoznak a harmadik körben, és idegenben kezdik a párharcot jövő csütörtökön.

Sérülés miatt az algériai válogatott Nadir Benbuali, illetve Csinger Márk, Tóth Rajmund és a román Paul Anton sem lépett még pályára, de nélkülük is diktálhatott volna nagyobb tempót a Győr a mérkőzés elején. Érződött, hogy az idegenbeli fölényes győzelem után nincs gólszerzési kényszerben a hazai csapat. Eseménytelenül telt el az első negyedóra a nagy melegben, egyik oldalon sem voltak veszélyben a kapuk, noha az első mérkőzésen sok helyzet alakítottak ki a csapatok. A győriek támadásépítéseiben sok volt a hiba, a pontatlan passz, így még a 16-oson belülre se nagyon jutottak be.

A félidő közepén sok időt töltött a győri térfélen a vendégcsapat, amely aztán mégis ellentámadásból szerzett vezetést: a kapujából egy előre ívelésre kifutó Megyeri elcsúszott, s bár gyorsan visszafutott, balról Zegdane emelt középre, az üresen érkező Ferber pedig a kapuba passzolt. Nem sokkal később a nagy lendülettel becsúszó Zegdane nyújtott lábbal eltalálta Njie lábszárát, ezért a játékvezető piros lapot mutatott fel neki.

Emberelőnyben is nagyon lassan és tompán játszott a Győr, így esélye sem volt a gólszerzésre. Sőt, a hazai védelmen simán átjutó Eddaradzs révén a hajrában akár növelhette volna előnyét a Bissen. A hazai szurkolók füttyel kísérék az öltözőbe kedvenceiket.

Lendületesebben kezdte a második félidőt a Győr, gyorsan helyzetet alakított ki, majd büntetőhöz jutott, amikor Stefulj szabadrúgásánál a sorfalban álló egyik játékos karjáról pattant a földre a labda. Djukanovic végezte el a 11-est, de a bal kapufára bombázott. A hazaiak játéka később ismét statikussá, ötlettelenné vált.

A 75. percben Semlyem buktatásáért újabb büntetőt kapott a Győr, Kripic pedig ezt már kihasználta.

A magyar csapat komoly előnyt szerzett idegenben, de a visszavágón nagyon gyengén játszott – a nézők ezt a végén is füttykoncerttel minősítették –, a továbbjutása azonban így sem forgott veszélyben.

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Kezdőlap    Sport    Kl-selejtező: kifütyülték a Győrt a szurkolók, de továbbjutott

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