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A koronavírus-járvány miatt továbbra is zárva tartó Helikon strand Keszthelyen 2020. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Ingyenes balatoni strandon rendeltek el fürdési tilalmat

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Vízminőségi problémák miatt a zalai kormányhivatal fürdési tilalmat rendelt el Keszthelyen a Helikon Strandon – erről a város önkormányzata adott hírt szerdán a közösségi oldalán.

A rendszeres vízminőség-vizsgálat során vett legutóbbi minta "kifogásolt eredményt mutatott", ezért a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya ideiglenes fürdési tilalmat rendelt el.

A közlés kitér arra is, hogy Keszthely másik két strandján, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés teljesen biztonságos. A Helikon Strand vizét a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint a hatóság engedélyezi, a strandot újra megnyitják.

Keszthelyen május 1-jétől ingyenesen látogatható az önkormányzat tulajdonában lévő Helikon Strand, akkor a polgármester és önkéntesek közösen bontották le a korábban fizetős strand kerítését.

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Kezdőlap    Belföld    Ingyenes balatoni strandon rendeltek el fürdési tilalmat

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