Magyar Péter rekordmennyiségű felszólalást tett – itt vannak az adatok

Új kísérleti alkalmazást indított a K-Monitor. A Parlamonitor az Országgyűlés hivatalos honlapja, a parlament.hu adatait dolgozza fel, lehetővé téve a képviselői felszólalások, köztük a videofelvételek közötti keresést is. A projekt közelebb szeretné hozni az emberekhez a törvényhozási munkát, és egyszerűbbé teszi annak követését, hogy kik, milyen ügyekben, hogyan vesznek részt a jogszabályok megalkotásában.

A Parlamonitor első összeállítása jól érzékelteti, hogy mennyire intenzív lett a parlamenti munka. Az Országgyűlés alakuló ülése óta eltelt 2,5 hónapban 21 ülésnapon 29 törvényről szavaztak, de az is igaz, hogy 2010-ben ugyanebben az időszakban több mint 50-ről. A legtöbbet a miniszterelnök szerepel. Magyar Péter 112-szer szólalt fel és összesen 15 óra 39 percet beszélt. A kormányfő gyakran egyenesen a Fidesz–KDNP-sekhez intézi a szavait.

„Újra csak azzal a kérdéssel tudok fordulni az ellenzékben ülő fideszes képviselőtársaink felé és azok felé a társaik felé, akik már csak arra sem vették a bátorságot, hogy felvegyék a mandátumukat, hogy mégis hogyan tudnak tükörbe nézni” – tette fel egyik alkalommal a kérdést.

Az ellenzékiek közül a Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László a legaktívabb, 41 darab, összesen négy órás felszólalással. Őt frakciótársa, Apáti István követi, szintén 41 szerepléssel, 3 óra 48 percben. A harmadik pedig Rétvári Bence, aki az előző ciklusban még az első helyen volt. A KDNP frakcióvezetője az összeállítás elkészítéséig 51-szer emelkedett szólásra és összesen 3 óra 45 percet beszélt.