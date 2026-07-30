ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.32
usd:
314.1
bux:
146453.37
2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt felszólal az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 28-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter rekordmennyiségű felszólalást tett – itt vannak az adatok

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülése óta eltelt két és fél hónapban 112-szer beszélt a parlamentben, összesen majdnem 16 órán át. Ez abszolút rekord az 1990-es rendszerváltás óta.

Új kísérleti alkalmazást indított a K-Monitor. A Parlamonitor az Országgyűlés hivatalos honlapja, a parlament.hu adatait dolgozza fel, lehetővé téve a képviselői felszólalások, köztük a videofelvételek közötti keresést is. A projekt közelebb szeretné hozni az emberekhez a törvényhozási munkát, és egyszerűbbé teszi annak követését, hogy kik, milyen ügyekben, hogyan vesznek részt a jogszabályok megalkotásában.

A Parlamonitor első összeállítása jól érzékelteti, hogy mennyire intenzív lett a parlamenti munka. Az Országgyűlés alakuló ülése óta eltelt 2,5 hónapban 21 ülésnapon 29 törvényről szavaztak, de az is igaz, hogy 2010-ben ugyanebben az időszakban több mint 50-ről. A legtöbbet a miniszterelnök szerepel. Magyar Péter 112-szer szólalt fel és összesen 15 óra 39 percet beszélt. A kormányfő gyakran egyenesen a Fidesz–KDNP-sekhez intézi a szavait.

„Újra csak azzal a kérdéssel tudok fordulni az ellenzékben ülő fideszes képviselőtársaink felé és azok felé a társaik felé, akik már csak arra sem vették a bátorságot, hogy felvegyék a mandátumukat, hogy mégis hogyan tudnak tükörbe nézni” – tette fel egyik alkalommal a kérdést.

Az ellenzékiek közül a Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László a legaktívabb, 41 darab, összesen négy órás felszólalással. Őt frakciótársa, Apáti István követi, szintén 41 szerepléssel, 3 óra 48 percben. A harmadik pedig Rétvári Bence, aki az előző ciklusban még az első helyen volt. A KDNP frakcióvezetője az összeállítás elkészítéséig 51-szer emelkedett szólásra és összesen 3 óra 45 percet beszélt.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter rekordmennyiségű felszólalást tett – itt vannak az adatok

országgyűlés

rekord

beszéd

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Föld szomorú napja az idei év július 30-a

A Föld szomorú napja az idei év július 30-a
Július 30-án az emberiség elérte a túlfogyasztás napját, ami azt jelenti, hogy gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. Bíró Imola, a Követ Egyesület kommunikációs vezetője az InfoRádió kérdésére elmondta: szinte még egy Föld bolygóra lenne szükség ahhoz, hogy ezt az életmódot folytatni tudjuk.
Magyar Péter: legkésőbb hétfőtől példátlan energiakrízis jöhet Magyarországon

Magyar Péter: legkésőbb hétfőtől példátlan energiakrízis jöhet Magyarországon

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) országos irányítóközpontjából jelentkezett a kormányfő friss információkkal az erőmű-leállásokról. Törvény készül arra, hogy a kormány beavatkozhasson és szükség esetén elrendelhesse a nagyfogyasztók lekapcsolását. Addig is a lakosságnak is van tennivalója.
 

MVM: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű – helyzetjelentés

Paks leállása miatt sötétebb lesz Budapesten

Meghibásodás miatt leállt egy erőmű itthon, tovább rontva a hazai helyzeten

A szlovák atomerőművek még bírják a hőséget, de a hajók már állnak a Dunán

Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek

Atomenergia nélkül maradt Románia

VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: bejelentették Paks leállását, extrém napok várnak Magyarországra

Tisza-kormány: bejelentették Paks leállását, extrém napok várnak Magyarországra

A vártnál gyengébb lett a magyar gazdaság második negyedéves teljesítménye: a GDP az előző negyedévhez képest 0,4%-kal nőtt, ami elmarad az elemzők által várt 0,7%-os bővüléstől. Délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Markus Söder bajor miniszterelnök, ahol a hosszú évek után újrainduló magyar–bajor kapcsolatok jegyében tartott találkozó részleteit ismertetik. A rendkívüli hőség és a Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A hőség miatt a közlekedési tárca a hétvégére részlegesen feloldja a kamionstopot is: szombat éjszaka és vasárnap kora reggel a nehézgépjárművek ismét közlekedhetnek a hazai utakon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így venné fel a versenyt Európa a globális techóriásokkal: elképesztő gigagyárak épülhetnek a szomszédban

Így venné fel a versenyt Európa a globális techóriásokkal: elképesztő gigagyárak épülhetnek a szomszédban

Az Európai Bizottság pályázatot írt ki akár hét mesterséges intelligencia (MI) gigagyár közfinanszírozására, amellyel egy szuverén európai infrastruktúrát kívánnak létrehozni

BBC
Business Sport Travel Science
Uefa to boycott World Cups if Fifa plans approved

Uefa to boycott World Cups if Fifa plans approved

Uefa says "the World Cup is not for sale" after its 55 member associations vote to boycott future tournaments if Fifa and its president, Gianni Infantino, do not back down on their investment proposals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 20:25
Karácsony Gergely: kimondható, hogy a szolidaritási adó jogszerűtlen
2026. július 30. 19:45
Paks leállása miatt sötétebb lesz Budapesten
×
×