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A drónnal készített képen a Magyar Állami Operaház felújított épülete az Andrássy úton 2023. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A dolgozók jelzései után átvilágítják a Magyar Állami Operaházat

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Elkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

„Az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül működve tudja kiszolgálni a magyar embereket” – közölte a miniszter.

Az Operaház dolgozóinak folyamatos visszajelzései után a minisztérium úgy döntött, hogy egy szakértői csapatot kér fel az intézmény átvilágítására – tette hozzá.

A poszt szerint a vizsgálat eredményeiről tájékoztatást adnak majd, és megteszik a szükséges lépéseket.

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Kezdőlap    Belföld    A dolgozók jelzései után átvilágítják a Magyar Állami Operaházat

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