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Egy nő éppen egy gyógyszert vesz be tabletta formájában.
Nyitókép: Unsplash

Jelentős mennyiségű partidroggal indult az Ozorára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Letartóztatott a Szekszárdi Járásbíróság egy izraeli állampolgárt csütörtökön, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra – tájékoztatta a Tolna Vármegyei Főügyészség az MTI-t.

A vádhatóság azt írta, a kényszerintézkedés egy hónapra szól, indoka, hogy a kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsított, magyarországi kötődéssel nem rendelkező gyanúsított esetében fokozottan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást.

Az ügyészség kitért rá, a rendőrök múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú, bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett partidrogokat találtak, amelyeket a férfi a rendezvényen akart értékesíteni – olvasható a közleményben.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Jelentős mennyiségű partidroggal indult az Ozorára

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