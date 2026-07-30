Jelentős mennyiségű partidroggal indult az Ozorára

A vádhatóság azt írta, a kényszerintézkedés egy hónapra szól, indoka, hogy a kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsított, magyarországi kötődéssel nem rendelkező gyanúsított esetében fokozottan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást.

Az ügyészség kitért rá, a rendőrök múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú, bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett partidrogokat találtak, amelyeket a férfi a rendezvényen akart értékesíteni – olvasható a közleményben.