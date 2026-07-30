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Magyar Péter miniszterelnök Markus Söder bajor tartományi miniszterelnökkel folytatott tárgyalását követõ közös sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hamarosan leállítják az atomerőművet, miközben egy másik erőműleállás is rontott a hazai helyzeten

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Habár szerdán volt kormányülés és ott egyebek mellett a tűzifa áfájának csökkentéséről is döntöttek, csütörtökön a hőség és az aszály okozta helyzet miatt nem lesz kormányszóvivői tájékoztató. Ehelyett többször jelentkezik a kormányzat a hőség, az energia- és a vízellátással kapcsolatos hírekkel.

Magyar Péter a Markus Söder bajor miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján is szóba hozta a témát. Mint mondta, az energiaellátásra vonatkozóan egyelőre minden rendben van, az ivóvízellátás pedig „az ország 99,9 százalékán” zavartalan. Ugyanakkor folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ami egy tervezett leállási folyamat az alacsony vízállás miatt. A miniszterelnök közölte:

akár ma, de inkább holnap leállhat az egész erőmű.

Ez 2000 megawatt mínuszt jelent, ami nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de még fedezhető importból, hiszen 3600-3800 megawatt importkapacitás áll rendelkezésre. Ám szerdán

meghibásodott a Dunamelléki Erőmű, ami újabb 400 megawatt kiesést jelent.

Magyar Péter elmondása szerint zajlik a javítás, van esély arra, hogy ma újrainduljon, de ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor egy-két hétig is állhat itt a termelés, és akkor bizonyosan lépéseket kell tennünk.

Innen a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító MAVIR-ba megy a kormányfő Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, hogy áttekintsék a rotációs krízistervet, azaz az ipari leállási tervet, erről később tájékoztatást fognak adni.

Onnan Százhalombattára mennek a Dunamelléki Erőműbe Kapitány Istvánnal.

Ellátogatnak utána a Mol finomítójába is, ami még nem üzemel teljes kapacitással, majdnem 50 százalékos kiesés van. Ott a benzin- és gázolajárakról is tájékoztatást adnak. Mint Magyar Péter most kiemelte, jelenleg „a széteső ellenzék hazug kommunikációjával szemben” Magyarország a 27 uniós tagállam közül azon háromhoz tartozik, ahol a legalacsonyabb a benzin és a gázolaj ára. Megjegyezte, hogy az üzemanyagárak még mindig alacsonyabbak, mint az Orbán-kormány utóbbi három évében, amikor 800 forint is volt a dízelár.

Magyar Péter még megemlítette, hogy csütörtök este vagy holnap utaznak Paksra és tájékozódnak az energetikai miniszterrel az atomerőmű helyzetéről, ott sajtónyilvános tájékoztatásra is sor kerülhet.

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Kezdőlap    Belföld    Hamarosan leállítják az atomerőművet, miközben egy másik erőműleállás is rontott a hazai helyzeten

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Hamarosan leállítják az atomerőművet, miközben egy másik erőműleállás is rontott a hazai helyzeten

Hamarosan leállítják az atomerőművet, miközben egy másik erőműleállás is rontott a hazai helyzeten
Habár szerdán volt kormányülés és ott egyebek mellett a tűzifa áfájának csökkentéséről is döntöttek, csütörtökön a hőség és az aszály okozta helyzet miatt nem lesz kormányszóvivői tájékoztató. Ehelyett többször jelentkezik a kormányzat a hőség, az energia- és a vízellátással kapcsolatos hírekkel.
 

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