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A drónnal készült felvételen a 42. Lidl Balaton-átúszás résztvevői kezdik meg az 5,2 kilométeres táv teljesítését Révfülöpnél 2024. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Balaton-átúszás – megvan a végső döntés, jött egy figyelmeztetés is

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A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján - a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével - úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-én, szombaton megtartják – közölte a szervező Budapest Sportiroda.

Mint írták, az előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy ismét egy emlékezetes sportélményben legyen részük a résztvevőknek. Az eseményre a HungaroMet egy időjárási aloldalt is fenntart, ez itt érhető el.

A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom távra újra megnyitották. A nevezés a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délig tart.

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy

a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel, az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.

Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje azt, hogy úszómúltja, úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Aki nem biztos magában, inkább induljon jövőre.

Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd. Akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, azok megpihenhetnek, kaphatnak vizet és szőlőcukrot – emlékeztettek. További hasznos információk itt.

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Kezdőlap    Sport    Balaton-átúszás – megvan a végső döntés, jött egy figyelmeztetés is

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