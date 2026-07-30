Balaton-átúszás – megvan a végső döntés, jött egy figyelmeztetés is

Mint írták, az előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy ismét egy emlékezetes sportélményben legyen részük a résztvevőknek. Az eseményre a HungaroMet egy időjárási aloldalt is fenntart, ez itt érhető el.

A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom távra újra megnyitották. A nevezés a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-e péntek délig tart.

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy

a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel, az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.

Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje azt, hogy úszómúltja, úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Aki nem biztos magában, inkább induljon jövőre.

Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd. Akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, azok megpihenhetnek, kaphatnak vizet és szőlőcukrot – emlékeztettek. További hasznos információk itt.