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Zurich, Switzerland - 3 June, 2015: flags at the entrance of the FIFA headquarter. FIFA (International Federation of Association Football) is the international governing body of association football (soccer), futsal and beach soccer. FIFA is responsible for the organisation of footballs major international tournaments.
Nyitókép: Denis Linine/Getty Images

Az UEFA tagországai bojkottálnák a FIFA-rendezvényeket

Infostart / MTI

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálnák a nemzetközi szövetség (FIFA) rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesítené az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét.

„Az UEFA és nemzeti szövetségei nem vesznek részt a FIFA versenyein” – közölte az UEFA csütörtökön az 55 tagország részvételével tartott sürgős online ülést követően.

A stratégiai egyeztetést azért hívták össze, hogy ellensúlyozzák Gianni Infantino FIFA-elnök ajánlatát, amelynek értelmében a szervezet mind a 211 tagszövetsége 20 millió dollárhoz juthatna, amennyiben szeptember közepéig elfogadja a feltételeket.

A FIFA kedden azt jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.

Az UEFA már akkor éles kritikával reagált az ötletre, szerinte ezzel a FIFA átlépne egy határt.

„A labdarúgás lelke és irányítása nem árucikk, különösen nem akkor, ha teljes az átláthatatlanság azt illetően, hogy ki húzhat ebből anyagi hasznot. Senki sem tulajdonosa a labdarúgásnak. Nem a FIFA joga, hogy eladja azt” – írta még kedden az UEFA.

Szakemberek egybehangzó véleménye szerint egy ilyen megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése felé vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt.

A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető - akinek testvére beházasodott a Trump családba - folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: amennyiben a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető - a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után - akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.

Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg.

A következő FIFA-versenyre éppen Európában kerül sor: szeptember 5-től Lengyelország ad otthont az U20-as női világbajnokságnak.

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