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Végzõs katonaiskolai hallgatók avatóünnepsége a dél-izraeli Micpa-Ramón közelében lévõ támaszponton 2026. június 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Dezertálnak a katonák Izraelben

Infostart / MTI

Izraelben példátlan módon több tucat katona letette a fegyvert, majd önkényesen elhagyta a Szdé Teiman támaszpontot csütörtök délben, miközben a tiszteket sértő rigmusokat skandált – jelentette a Ynet hírportál.

A Givati-dandár Szabar nevű zászlóaljának katonái távozásukkal parancsnokaik ellen tiltakoztak. Azért lázadtak fel, mert a parancsnokok összetörték az általuk készített táblákat és jelképeket.

Az izraeli hadsereg szerint ezek olyan feliratok és szimbólumok voltak, amelyek a zászlóaljban meghonosodott, az „öreg katonáknak” az újoncok feletti hierarchiájának hagyományához kapcsolódtak.

Az incidensről készült videók gyorsan elterjedtek az X közösségi oldalon, számos arab nyelvű felhasználó is megosztotta őket, és az izraeli hadsereg elleni lázadásként ünnepelte a történteket.

A támaszpontot elhagyó katonák szerint az általuk készített táblákat a parancsnokok kalapáccsal törték össze. A Ynetnek elmondták, hogy ezek a jelképek végig velük voltak a gázai és a libanoni harcok során, és a zászlóalj hagyományának részét képezik.

A jelképek egyik bevonulási ciklusról a következőre öröklődnek, számukra a zászlóaljhoz való tartozást és annak hagyományait szimbolizálják, ezért különösen sértőnek érezték megsemmisítésüket. A katonák szerint maga a zászlóaljparancsnok távolította el és törte össze a táblákat, s ez tovább fokozta az indulatokat.

„Mindazok után, amin keresztülmentünk, éppen azt a kis dolgot rombolták le, amely erőt, büszkeséget és egy kis mosolyt adott nekünk.

Ez csak kis része annak a bánásmódnak és hozzáállásnak, amelyet egyes tisztek részéről nap mint nap megtapasztalunk. Nem hallgathatunk tovább, és nem mondhatunk le arról a kevés dologról, amely erőt ad a folytatáshoz. Többé nem fogunk hallgatni” – írták az eset után a médiához eljuttatott közleményükben a veterán katonák.

Az IDF egyik magas rangú tisztje közölte, hogy súlyos fegyelmi vétségről van szó, amelynek nincs helye az izraeli hadseregben, és amelyet a parancsnokság a katonák iránti tisztelettel és megbecsüléssel, de a magas, megalkuvást nem tűrő követelmények alapján fog kivizsgálni.

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