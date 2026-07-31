Így kerülheti el a legsúlyosabb nyári autós veszélyeket

A hőség befolyásolhatja a szervezet hidratáltságát, fokozhatja a fáradtságot, és ronthatja a koncentrációt, miközben a megemelkedett hőmérséklet a gumiabroncsokat, az akkumulátort és a hűtőrendszert is megterhelheti. Néhány egyszerű óvintézkedés indulás előtt segíthet csökkenteni ezeket a kockázatokat, valamint biztonságosabbá és kényelmesebbé teheti az utat. Akár nyaralni indulunk, akár csak munkába autózunk, az alábbi tanácsok segíthetnek abban, hogy hőség idején is biztonságban közlekedjünk.

Maradjunk hidratáltak

Mindenki tudja, hogy fontos a megfelelő folyadékbevitel, de kánikula esetén különösen ügyelnünk kell rá. A kiszáradás szédülést, fejfájást, gyengeséget, fáradtságot és csökkent koncentrációt okozhat, amelyek mind negatívan befolyásolhatják a biztonságos vezetést. Az egészségügyi szakemberek azt javasolják, hogy meleg időben rendszeresen igyunk folyadékot, még azelőtt, hogy szomjúságot éreznénk.

Indulás előtt ellenőrizzük, hogy van-e az autóban egy palack víz, hiszen az autópályán vagy a belvárosi forgatagban ritkábban adódik lehetőség megállni. Tartsuk az üveget könnyen elérhető helyen, és az utazás során rendszeresen kortyoljunk belőle. Hosszabb utak esetén érdemes előre megtervezni a pihenőket, hogy olyan helyen álljunk meg, ahol esetlegesen pótolhatjuk a folyadékot, kellően klimatizált a tér és van lehetőség átmozgatni, felfrissíteni magunkat. Lehetőleg kerüljük a túlzott koffein- és cukros ital fogyasztást, mivel ezek vízhajtó hatásai hozzájárulhatnak a szervezet gyorsabb kiszáradásához.

Tegyük biztonságossá és kényelmessé az autót

Indulás előtt

Ellenőrizzük a gumiabroncsokat

A magas hőmérséklet növelheti a gumiabroncsok nyomását, és nagyobb terhelést ró rájuk. A nem megfelelő guminyomás, a kopott futófelület vagy a már meglévő sérülések növelhetik a defekt és a gumihiba kockázatát, különösen hosszabb utazások során. A guminyomást hideg abroncsoknál ellenőrizzük, és győződjünk meg róla, hogy megfelel a gyártó által előírt értékeknek. Érdemes a gumikat kopás, kidudorodás, vágás vagy egyéb sérülés szempontjából is átvizsgálni.

A magas hőmérséklet növelheti a gumiabroncsok nyomását, és nagyobb terhelést ró rájuk. A nem megfelelő guminyomás, a kopott futófelület vagy a már meglévő sérülések növelhetik a defekt és a gumihiba kockázatát, különösen hosszabb utazások során. A guminyomást hideg abroncsoknál ellenőrizzük, és győződjünk meg róla, hogy megfelel a gyártó által előírt értékeknek. Érdemes a gumikat kopás, kidudorodás, vágás vagy egyéb sérülés szempontjából is átvizsgálni. Csökkentsük az utastér hőmérsékletét

A tűző napon parkoló autó rendkívül gyorsan felforrósodhat. Indulás előtt nyissuk ki az ajtókat és az ablakokat 30–60 másodpercre, hogy a forró levegő távozhasson. Ha az autó rendelkezik távolról vezérelhető klímával, érdemes néhány perccel indulás előtt bekapcsolni a légkondicionálót.

A tűző napon parkoló autó rendkívül gyorsan felforrósodhat. Indulás előtt nyissuk ki az ajtókat és az ablakokat 30–60 másodpercre, hogy a forró levegő távozhasson. Ha az autó rendelkezik távolról vezérelhető klímával, érdemes néhány perccel indulás előtt bekapcsolni a légkondicionálót. Ellenőrizzük a folyadékszinteket

A hűtőrendszer extrém melegben jóval nagyobb terhelésnek van kitéve. Indulás előtt ellenőrizzük a hűtőfolyadék, a motorolaj és az ablakmosó folyadék szintjét. Az alacsony hűtőfolyadék-szint növelheti a motor túlmelegedésének és a műszaki meghibásodásnak a kockázatát, különösen hosszú utak vagy lassan haladó forgalom esetén.

Vezetés közben

Védjük a szemünket

Az erős napsütés ronthatja a látási viszonyokat, és fárasztó lehet a szemeknek. Egy jó minőségű polarizált napszemüveg javíthatja a komfortérzetet vezetés közben.

Az erős napsütés ronthatja a látási viszonyokat, és fárasztó lehet a szemeknek. Egy jó minőségű polarizált napszemüveg javíthatja a komfortérzetet vezetés közben. Viseljünk könnyű, jól szellőző ruházatot

A kényelmes, megfelelően szellőző ruházat kevésbé vonja el a figyelmet a vezetésről. A világos színű, jó légáteresztő képességű, természetes anyagokból – például pamutból vagy lenből – készült ruházat segíthet hűvösen tartani a testet, nem tapad ránk és nem zavar meg a koncentrációban.

A kényelmes, megfelelően szellőző ruházat kevésbé vonja el a figyelmet a vezetésről. A világos színű, jó légáteresztő képességű, természetes anyagokból – például pamutból vagy lenből – készült ruházat segíthet hűvösen tartani a testet, nem tapad ránk és nem zavar meg a koncentrációban. Tartsunk rendszeres pihenőket

A hőségben hamarabb elfáradhatunk és az éberségünk is jelentősen csökkenhet. Hosszabb utakon rendszeresen álljunk meg, nyújtózzunk, hűtsük le magunkat és igyunk vizet. A kétóránkénti pihenő segíthet fenntartani a koncentrációt és csökkenteni a fáradtságot is.

Parkoláskor

Amikor van rá lehetőség, parkoljunk árnyékos helyen, és használjunk szélvédőre helyezhető napellenzőt, hogy az autó utastere kevésbé forrósodjon fel. Ez nemcsak az elindulást teszi kényelmesebbé, de segíthet megóvni az autó belső felületeit is a túlzott hőterheléstől.

Soha ne hagyjunk gyermeket vagy háziállatot felügyelet nélkül az autóban

Egy parkoló autó utastere perceken belül veszélyes hőmérsékletűre melegedhet, még viszonylag enyhébb napokon is. A hőmérséklet emelkedését pedig még a kissé lehúzott ablakok sem lassítják. Éppen ezért tilos gyermeket vagy háziállatot hagyni az autóban felügyelet nélkül – még akkor sem, ha csak rövid időre szállunk ki, mivel szervezetük nem képes hatékonyan szabályozni a testhőmérsékletet. A gyermekek testhőmérséklete például három–ötször gyorsabban emelkedhet, mint a felnőtteké.

Ne hagyjunk a napon elektronikus eszközt

A tartós közvetlen napfény hatására az elektronikus eszközök és a power bank-ek túlmelegedhetnek, ami az akkumulátor teljesítményének csökkenéséhez, az eszközök károsodásához, ritka esetekben pedig akár tűzveszélyhez is vezethet. Lehetőség szerint vigyük magunkkal a telefonokat, tableteket, laptopokat és power bank-eket, de ha mégis az autóban hagyjuk, közvetlen napfénytől elzártan tároljuk ezeket az eszközöket.

Készüljünk fel a váratlan késésekre

A nyári forgalom, az útépítések és a hőség okozta műszaki meghibásodások miatt előfordulhat, hogy a vártnál hosszabb ideig tart majd az utazás. A nagy melegben ezért mindig vigyünk magunkkal elegendő ivóvizet, gondoskodjunk róla, hogy a mobiltelefonunk teljesen fel legyen töltve, és akár készítsünk be naptejet, a szükséges gyógyszereinket vagy egy töltőkábelt is.

Tudjuk, mit kell tenni, ha meghibásodik az autónk

Ha a motor túlmelegedésére figyelmeztető lámpa kigyullad, a lehető leghamarabb, biztonságosan álljunk félre, kapcsoljuk be a vészvillogót, az utasokkal együtt szálljunk ki az autóból, majd kérjünk szakmai segítséget, mert a túlmelegedett járművel való továbbhaladás súlyos motorkárosodást okozhat. Amíg az autómentőre várunk, gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről, és kiemelten figyeljünk oda a gyermekekre, az idősebb utasokra és a háziállatokra – olvasható a közleményben.