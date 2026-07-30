Húsz kilométer hosszan csaptak fel a lángok

Mintegy húsz kilométeren ég a vasúti töltés mindkét oldala Sárszentmihály és Pétfürdő között – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

A tűz egy benzint szállító tehervonat fékszerkezetében keletkezett, ez lángra lobbantotta a vasúti töltés mellett a száraz aljnövényzetet. A tüzet a pétfürdői, a balatonfűzfői, a veszprémi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, valamint a herendi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltják, a helyszínen a veszprémi katasztrófavédelmi mobil labor is méréseket végez.

A Mávinform közlése szerint a tűz miatt Székesfehérvár és Pétfürdő között pótlóbuszok szállítják az utasokat, késésekre kell számítani a vasúti közlekedésben. Frissülő információk a helyzetről itt találhatók.