Kína megüzente Amerikának: ha nem hátrál meg, jön a megtorlás

A kínai tárca felszólította Washingtont az intézkedések azonnali visszavonására, és arra, hogy hagyjon fel az általa hibásnak minősített lépésekkel.

A minisztérium szerint az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) figyelmen kívül hagyta Peking ismételt tiltakozását, miközben tovább szigorította a kínai vállalatokat érintő korlátozásokat. A közlemény értelmében az amerikai intézkedések hátrányosan megkülönböztetik a kínai cégeket és termékeket.

Az FCC-nek a héten bejelentett szabályozása szerint a jövőben csak külön engedéllyel lehet bevinni az országba a külföldön gyártott, önálló mozgásra képes robotokat, miközben a már engedélyezett modellek továbbra is importálhatóak és használhatóak. A döntés elsősorban a kínai gyártókat érintheti.

A minisztérium azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy indokolatlanul kiterjeszti a nemzetbiztonság fogalmát, ami torzítja a piacot, egyoldalú gazdasági nyomásgyakorlást jelent, és figyelmen kívül hagyja a kínai és az amerikai ipar érdekeit. Közölte: Kína határozott ellenlépéseket tesz saját érdekeinek védelmében, ha Washington ragaszkodik az egyoldalú intézkedésekhez.

Az FCC indoklása szerint a hálózati kapcsolattal rendelkező mobilrobotok kémkedésre, megfigyelésre vagy távoli irányításra használhatók, ezért nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. A szabályozás a két kilogrammnál nehezebb, önálló helyváltoztatásra képes, akadályelkerülő, szenzorokkal, hálózati kapcsolattal és autonóm navigációs szoftverrel felszerelt eszközökre vonatkozik. Ez a meghatározás egyes fejlettebb robotporszívókra is kiterjedhet. Az ipari termelésben használt, helyhez kötött robotokat ugyanakkor nem érinti a tilalom.

A lépés hátterében a humanoid robotok fejlesztésében az Egyesült Államok és Kína között kialakult verseny áll. Az amerikai Figure AI robotjai már gyártósorokon dolgoznak egyszerű feladatokon, míg a Tesla az Optimus humanoid robot sorozatgyártását tervezi még az idén.

Az FCC a mobilrobotok mellett a napelemes rendszerek kulcsfontosságú alkatrészének számító inverterek importját is korlátozta. A testület szerint ezek hálózati kapcsolata lehetőséget teremthet az eszközök távoli kikapcsolására vagy adatgyűjtésre. A döntés ebben az esetben is elsősorban a világpiacon vezető szerepet betöltő kínai gyártókat érintheti.