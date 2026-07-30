A szlovák atomerőművek még bírják a hőséget, de a hajók már állnak a Dunán

A mohi és a jaslovské bohunicei atomerőművek elegendő vízkészlettel rendelkeznek a folyamatos üzemeléshez – közölte a Szlovák Villamos Művek szóvivője. A mohi erőmű a hűtéshez szükséges vizet a Garam folyón található nagykoszmályi víztározóból, míg a jaslovské bohunicei létesítmény a Vágon fekvő Sĺňava víztározóból kapja. A vállalat tájékoztatása szerint jelenleg valamennyi atomreaktor biztonságos működéséhez elegendő víz áll rendelkezésre, ezért eddig nem kellett korlátozást bevezetni vízhiány miatt.

Más európai országokban azonban már problémákat okoz az alacsony vízállás és a rendkívüli meleg: Pakson szerdán délután leállították az atomerőmű 3. blokkját, miután a Duna vízszintje folyamatosan csökken. Franciaországban ugyancsak a magas hőmérséklet miatt három reaktort állítottak le. A szlovák atomerőművek helyzete azért kedvezőbb, mert úgynevezett hűtőtornyos rendszert alkalmaznak. A vizet ezekben a tornyokban párologtatással hűtik, így a felmelegedett vizet nem közvetlenül a folyókba vezetik vissza. Ez kisebb függőséget jelent a folyók aktuális vízhozamától és hőmérsékletétől. A magas hőmérséklet ugyanakkor bizonyos mértékben befolyásolhatja a hűtés hatékonyságát és az erőművek teljesítményét, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti sem a biztonságos működést, sem az ország villamosenergia-ellátását.

Nem ilyen zökkenőmentes azonban a helyzet a szlovákiai vízi közlekedésben. A Duna vízhozama az elmúlt évtizedek legalacsonyabb értékei közé süllyedt, ezért a nagyobb merülésű hajók a szlovák szakaszon már nem tudnak áthaladni. A Közlekedési Hatóság közlése szerint ezek a járművek a kikötőkben és a horgonyzóhelyeken várják a hidrológiai helyzet javulását.

Mivel a meteorológusok a Duna ausztriai és németországi vízgyűjtő területein sem várnak jelentős csapadékot a következő napokban, rendkívül szigorú vízgazdálkodási intézkedéseket vezettek be. A Vízügyi Építővállalat módosította a hajók áthaladási rendjét a bősi vízerőmű hajózsilipjein. Mivel minden egyes zsilipürítés mintegy egy centiméterrel csökkenti a vízszintet a vízlépcső felett, a felesleges vízveszteség elkerülése érdekében szigorú szabályt hoztak: a hajókat csak akkor engedik át a zsilipkamrákon, ha a kapacitásuk kihasználtsága eléri a legalább 40 százalékot.

A szakemberek hangsúlyozzák: az intézkedések célja, hogy a bősi vízlépcső a szárazság ellenére is megbízhatóan elláthassa alapvető feladatait, az energiatermeléstől kezdve a hajózás biztonságán át egészen a Duna vízháztartásának stabilitásáig.

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