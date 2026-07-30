ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.58
usd:
315
bux:
145602.18
2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hungaroring rajtrácsa és rajtvonala
Nyitókép: Facebook/Hungaroring

Új beugrók és duplázás? Fontos dolgok derültek ki a Forma–1-es sorozatról

Infostart / MTI

Európában zárulhat az idei szezon, jövőre is 24 futammal terveznek.

Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója szerint szeptemberben dőlhet el, hogy a mostani idény utolsó futamait meg tudják-e rendezni a Közel-Keleten.

Az olasz sportvezető szerdán újságíróknak arról beszélt, egyelőre mind a katari, mind az abu-dzabi versenyhétvégével számolnak, de amennyiben a közel-keleti konfliktus miatt a „száguldó cirkusz” mezőnye mégsem tudna ellátogatni a térségbe, úgy Európában szeretnék befejezni az idényt.

„A legvégsőkig kivárunk a döntéshozatallal, a magunknak szabott határidő szeptember közepe. Egyelőre mindkét futam a versenynaptár része, ráadásul mindkét helyszínen minden jegy elkelt. Ha mégsem tudunk odautazni, akkor Európában zárul a szezon” – árulta el Domenicali.

A katari verseny november 29-én, az idényzáró szaúdi pedig december 6-án lenne.

Az múlt hétvégén dőlt el, hogy az áprilisban elmaradt szaúdi és bahreini verseny közül utóbbit Malajziában, a sepangi pályán pótolják október 4-én úgy, hogy a költségek nagy részét a bahreiniek állják.

Domenicali azt is elmondta, hogy az esetleges új beugrók közül az egyik várhatóan Imola lenne, amely amellett, hogy a szülővárosa, újabb hazai versenyt jelentene a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), valamint a Ferrari számára.

„Felvetődött két egymás utáni Las Vegas-i viadal is, de nem szeretnénk tönkre tenni egy olyan ékszert, ami épp épülőben van” – magyarázta a sportvezető.

A jövő évi, még nem ismert versenynaptárral kapcsolatban a vezérigazgató elmondta, a cél, hogy 24 futamot rendezzenek.

„Természetesen vannak terveink, ha nem oldódik meg a közel-keleti konfliktus, de ezzel a kérdéssel csak év végén foglalkozunk. Vannak érdeklődések Kínából és Japánból is a rendezésre” – utalt a jövő évi naptárra Domenicali.

A Hungaroringnek – vagyis a Magyar Nagydíjnak – 2032-ig szerződése van a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediával a futamrendezésre, az pedig már korábban eldőlt, hogy jövőre lesz Török és Portugál Nagydíj is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Új beugrók és duplázás? Fontos dolgok derültek ki a Forma–1-es sorozatról

forma-1

hungaroring

sport

autósport

magyar nagydíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a bejelentés: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

Itt a bejelentés: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése – tette közzé honlapján a Paksi Atomerőmű Zrt.
 

Hamarosan leállítják az atomerőművet, miközben egy másik erőműleállás is rontott a hazai helyzeten

A szlovák atomerőművek még bírják a hőséget, de a hajók már állnak a Dunán

Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek

Atomenergia nélkül maradt Románia

Újabb korlátozás Pakson

Fokozódik a kánikula, csak két vármegyére nem adtak ki figyelmeztetést

Fokozódik a kánikula, csak két vármegyére nem adtak ki figyelmeztetést

Kezdetét vette a hőhullám, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet mind napközben, mind éjszaka. A következő napokban is napos, nagyrészt száraz idő várható, legfeljebb az északi, északnyugati határvidékre érkezhet kevés felhő és néhány csapadékgóc.
 

Vízhiány fenyeget Szentendrén, már lajtoskocsikat is kihelyeztek

„Mínuszos” vízállások – mutatjuk a pontos jelentésüket, sokan tévednek ezzel kapcsolatban

Így hűsölhetnek az utasok a pályaudvarokon

Hűvös helyet keres? Ez a lista segíthet

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kiadta a legfrissebb jelentését az ukrán légierő, ebben pontosan részletezik a július 30-i orosz támadást – számolt be az Ukrajinszka Pravda. A nagyszabású orosz támadás során rengeteg, különböző típusú rakétát vetettek be, ezek Ukrajna jelentős részén komoly károkat okoztak. Az egyik eszköz a szomszédos Lengyelországot is elérte – számolt be az RBK Ukraine. Ott hajnalban riasztást kellett kiadni, ennek következtében az F-16-os vadászgépek is a levegőbe emelkedtek – közölte a TVP World. Később az orosz hatóságok megnevezték a ma hajnali támadás célpontjait, állításuk szerint nagyon súlyos csapásokat szenvedett el Ukrajna – közölte a Ria Novosztyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kurkuma port hívnak vissza a polcokról: ha te is ilyet vettél, ne használd fel

Kurkuma port hívnak vissza a polcokról: ha te is ilyet vettél, ne használd fel

A termékből hazánkba is szállítottak.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

After a short period of relative calm when hostilities were paused, both sides have now restarted missile attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 14:16
Balaton-átúszás – megvan a végső döntés, jött egy figyelmeztetés is
2026. július 30. 12:06
Óriásit hajrázott a magyar női tőrcsapat Hongkongban
×
×