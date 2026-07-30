Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek

A Duna rendkívül alacsony vízállása és magas hőmérséklete miatt teljesen leállították a Paksi Atomerőmű hármas blokkját, és az egyesnek is csökkentették a kapacitását.

Az atomerőmű egy hőerőmű, és a működéséhez szükség van hűtővízre. Ez a hűtővízmennyiség normál esetben a négy blokk számára együtt nagyjából 100 köbméter másodpercenként. Ám a Duna alacsony vízállása miatt sajnos ezt a mennyiséget jelenleg nem lehet kiemelni a paksi szelvényben, hiszen olyan kevés a víz a folyóban, hogy egymás után dőlnek meg a minimális vízállás- és vízhozamrekordok – összegzett az InfoRádióban Aszódi Attila egyetemi tanár, a Budapesti Műegyetem Természettudományi Karának dékánja.

Az atomenergetikai szakértő hozzátette: jelenleg 700 köbméter per másodperc alatti a vízhozam, de nem is ez okozza az igazi problémát a paksi szelvényben, hanem az, hogy annyira alacsony a vízszint, hogy az összes szivattyút nem lehet egyszerre üzemeltetni, nem lehet mind a 100 köbméter per másodpercnyi vizet kiemelni.

„Ilyenkor az a protokoll, hogy egymás után állítanak le turbinákat.

Összesen 8 turbina működik az atomerőmű 4 blokkjában, és hogyha nem kell minden egyes turbinához bepumpálni a vizet, az adott szivattyút ki lehet kapcsolni, és ezzel egy picit ott az öblözetben emelkedik a vízszint, és így a maradék még üzemben lévő szivattyúk működtetése tovább biztosítható. A jelenlegi adatok szerint az egyes blokk fél teljesítményen működik, a hármas blokkot pedig teljesen leállították, és úgynevezett meleg leállított állapotban tartják. A 2-es és a 4-es blokk a jelenlegi körülmények szerinti maximális teljesítményen működik. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a négy blokk összesen 8 turbinájából jelenleg 5 turbina működik, és ezzel biztosítható az, hogy ez az öt gép továbbra is üzemben maradjon” – ismertette.

Kiemelte azonban, hogy a probléma valószínűleg fokozódni fog, hiszen a vízügy adatai szerint további vízálláscsökkenés várható, ezért a következő napokban, hetekben, hogyha ez a helyzet fennáll – márpedig ezt mutatják a prognózisok a legvalószínűbb eseménysornak –, akkor elképzelhető, hogy további blokkokat is le kell majd állítani.

„Rendkívüli helyzet van, soha nem volt még ilyen az atomerőmű 40 éves történetében, hogy ennyire alacsony lett volna a vízállás. Jelenleg 24 centiméterrel van lejjebb a paksi szelvényben a vízállás, mint az eddigi rekorder 2018-as évben, úgyhogy

mind a paksi atomerőmű üzemeltetése szempontjából, mind pedig az egész villamosenergia-rendszer szempontjából nehéz napok elé nézünk.

A létesítmény és a kormány intézkedéseivel kapcsolatban Aszódi Attila kijelentette: a kormánynak ilyenkor viszonylag korlátozott a mozgástere, hiszen a villamosenergia-rendszerbe új egységeket beépíteni a sokéves munka. Két fontos kihívást lát jelenleg.

Az első, hogy miként lehet a napi csúcsok időszakában visszább fogni a fogyasztást? Egy hónappal ezelőtt, amikor az előző hőkupola zajlott, a miniszter felhívta a fogyasztókat arra, hogy ne este használják a légkondicionálót és eleve takarékoskodjanak az esti órákban. Ez minden bizonnyal most is szükséges, de nem feltétlenül lesz elegendő ahhoz, hogy a termelés és a fogyasztás egyensúlyát fenn lehet sem tartani.

Ilyenkor természetszerűleg adódik az a megoldás is, hogy importáljon az ország a kritikus időszakban több villamosenergiát. Erre a határkeresztező kapacitások rendelkezésre állnak, az viszont kihívást jelent, hogy a környékbeli országokban pontosan ugyanaz a meteorológiai helyzet, mint nálunk, ugyanilyen nagy hőség várható a következő napokban. Emiatt ott is elképzelhető, hogy a folyóvízre épített erőműveknél korlátozásokat kell bevezetni, a környékbeli országokban meglévő napenergia-kapacitások ugyanúgy nem fognak esténként rendelkezésre állni mint a hazaiak, márpedig

nagy valószínűséggel az este 6 és este 9 közötti időszakok lesznek a legkritikusabbak.

Magyar Péter miniszterelnök már beszélt arról, hogy egy krízisterv készül a nagy gazdasági szereplők működésének korlátozására. Ez Aszódi Attila szerint nagyon fontos kérdés.

„Ha a villamosenergia-termelés és -fogyasztás egyensúlya felborul, és nincsen megfelelő termelő kapacitás a rendszerben, akkor erre van egy protokoll, amit a magyar villamos rendszerirányító, a MAVIR léptet életbe. Először a nagy ipari fogyasztókat korlátozzák, de hogy ez elegendő lesz-e, azt most még szerintem nem lehet tudni.

Nem zárnám ki azt, hogy fogyasztói korlátozások lesznek szükségesek a következő 1-2 hétben, de ezt majd meglátjuk.

Nagyon remélem, hogy ez nem következik be, de kizárni sajnos ebben a pillanatban nem lehet – értékelt.

A kormányzat hosszú évek óta tolja maga előtt Paks 2 kérdését, ebben a helyzetben ez megint előkerült. A Budapesti Műegyetem Természettudományi Karának dékánja kettéválasztja a megoldási lehetőségeket. Egyrészt az országos villamosenergia-rendszer szempontjából számos kérdés felmerül, hiszen nagyon sok naperőművi kapacitást építettünk be, továbbiak vannak tervben, több mint 8000 megawattnyi naperőmű van az országban, de ezek épp a kritikus órákban semmit sem érnek – fogalmazott, utalva rá, hogy az esti órákban nem süt a nap, úgyhogy olyankor nem lehet ezekkel a kapacitásokkal mit kezdeni.

Szerinte

ha növeljük az akkumulátoros tárolóknak a kapacitását, az egy pár órás áthidalást jelenthet, de óriási mennyiséget kellene beépíteni ahhoz, hogy ez működjön.

Nagyon fontos lenne emiatt, hogy további, nem időjárásfüggő kapacitások lépjenek be a rendszerbe, emiatt lett volna fontos az, hogy Paks 2 már mostanra üzembe lépjen.

„Nagyon remélem, hogy ezt a folyamatot sikerül felgyorsítani, és a Paks 2 beruházás a lehető leghamarabb megvalósul. Ugyanakkor az, hogy most 2018 után újra kritikus a vízállás és a paksi telephely fűtővízzel való ellátottsága gondokat okoz, felhívja a figyelmünket arra, hogy a paksi telephely hűtése további gondolkodást, további odafigyelést igényel. Nyilván, hogyha a Paks 2 blokkjaihoz tartozó hűtővízrendszeri szivattyúk lentebb kerülnek, mint a mostani blokkok szivattyúi, akkor később jelentkezik ez a probléma, de azt is látni kell, hogy a hőmérséklet is korlátozott az elmúlt időszakban. Ezért szerintem

megfontolandó az, hogy a paksi telephelynek, mint nagy létesítménynek a hűtésével újra mérnöki szempontból foglalkozzunk,

és megnézzük azt, hogy mit érdemes tenni annak érdekében, hogy ez a rettentően pontos kapacitás folyamatosan rendelkezésre álljon még ezekben a nagyon forró, aszályos időszakokban is” – emelte ki az atomenergetikai szakértő.