A Fidesz frakciójának 10–15 százalékát lecserélhetik

Bóka János szerint a magyar közéletet továbbra is a választási kampány hangulata határozza meg, ami várhatóan csak jövő év elején, tavasszal változhat meg. Úgy látja, addig a Tisza-kormány saját hatalmi pozícióinak kiépítésére és ellenfelei gyengítésére törekszik, aminek része lehet a Fidesz digitális infrastruktúrájának ellehetetlenítése is.

A párt kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan múlt héten arról számolt be, hogy az ügyészség nyomozói előzetes értesítés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, és lefoglalták a párt kommunikációs rendszerét, illetve adatbázisait. Az ügyészség szerint az NKA-ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik nyomozás, ennek részeként került sor az eljárási cselekményekre.

Bóka a háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott, Magyar Péter és a Tisza „a legegyszerűbb és legbrutálisabb politikai eszközöket” alkalmazza

– írja az Index.

A frakcióvezető szerint a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjában további változások várhatók: lépésenként a frakció 10–15 százalékát érintő átalakítást terveznek. Indoklása szerint az energetikai és gazdaságpolitikai kérdések kerülnek a következő időszakban a középpontba, ezért olyan szakpolitikusokat szeretnének a parlamentbe juttatni, akik ezeken a területeken megfelelő tapasztalattal rendelkeznek.

A parlamenti stratégiáról szólva azt mondta, bizonyos szimbolikus ügyekben továbbra is indokoltnak tartja a kivonulást, más kérdésekben azonban pragmatikusabb megközelítésre van szükség.

Bóka János hangsúlyozta, hogy bár a frakció összetételéről a párt dönt, a képviselőcsoport működésében önállóságot élvez, és minden képviselővel személyesen egyeztet a parlamenti feladatokról. A lemondott frakcióvezetőt, Gulyás Gergelyt külön arra kérte, hogy maradjon a képviselőcsoport tagja, és a jövőben is aktívan vegyen részt annak munkájában.

Szerinte az ellenzéki parlamenti munka három fő feladata

a politikai viták lefolytatása,

a jogalkotásban való részvétel és

a kormánytöbbség ellenőrzése.

Az Országgyűlés működését ugyanakkor nem tartja diszfunkcionálisnak pusztán azért, mert egyes ellenzéki képviselők kevésbé aktívak; szerinte a problémát inkább a Tisza „kétharmados politizálási gyakorlata” jelenti.

A Tisza-kormány várható helyzetéről azt mondta, a Fideszen belül vannak, akik már ősszel komoly nehézségekre számítanak, ő azonban – saját megfogalmazása szerint – inkább „galamb”, mert úgy véli, a kedvező nemzetközi és külpolitikai környezet egy ideig átsegítheti az új kabinetet a kezdeti nehézségeken.

A Mi Hazánkkal kapcsolatban nem zárta ki a parlamenti együttműködést bizonyos ügyekben. A választás egyik fontos tanulságának pedig azt nevezte, hogy a Fidesznek át kell értékelnie a külpolitika és a geopolitika szerepét.