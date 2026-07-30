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Nyitókép: jayk7/Getty Images

A német és az olasz GDP is meglepte az elemzőket

Infostart / MTI

Az euróövezet gazdasága 2026 második negyedévében az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal bővült, ami 2025 első negyedéve óta a leggyorsabb növekedési ütem, és meghaladja az elemzők által várt 0,2 százalékot – derült ki az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala első gyorsbecsléséből.

Éves összevetésben az euróövezet bruttó hazai terméke 1,0 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző negyedévi 0,5 százalék után. Az Európai Unió egészében a GDP negyedéves alapon 0,5 százalékkal, éves összevetésben pedig 1,2 százalékkal emelkedett.

Az Eurostat szerint a tagállamok közül Írország érte el a legnagyobb negyedéves növekedést 3,9 százalékkal, Litvánia 1,7 százalékkal, Svédország pedig 1,4 százalékkal követte. Belgiumban és Ausztriában stagnált a gazdasági teljesítmény.

Forrás: Eurostat
Forrás: Eurostat

A legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül Spanyolország ismét kiemelkedően teljesített: GDP-je 0,7 százalékkal nőtt az első negyedévi 0,6 százalék után.

Németország és Olaszország egyaránt 0,2 százalékos negyedéves bővülést ért el, ami felülmúlta a piaci várakozásokat.

Franciaország gazdasága az első negyedévi 0,1 százalékos visszaesést követően 0,2 százalékos növekedéssel tért vissza a bővülési pályára.

Éves összevetésben

  • Németország gazdasága 0,9 százalékkal,
  • Spanyolországé 2,7 százalékkal,
  • Franciaországé 0,7 százalékkal bővült.
  • Olaszországban az első félév évesített növekedési üteme 0,8 százalék volt.

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