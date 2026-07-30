A német és az olasz GDP is meglepte az elemzőket

Éves összevetésben az euróövezet bruttó hazai terméke 1,0 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző negyedévi 0,5 százalék után. Az Európai Unió egészében a GDP negyedéves alapon 0,5 százalékkal, éves összevetésben pedig 1,2 százalékkal emelkedett.

Az Eurostat szerint a tagállamok közül Írország érte el a legnagyobb negyedéves növekedést 3,9 százalékkal, Litvánia 1,7 százalékkal, Svédország pedig 1,4 százalékkal követte. Belgiumban és Ausztriában stagnált a gazdasági teljesítmény.

Forrás: Eurostat

A legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül Spanyolország ismét kiemelkedően teljesített: GDP-je 0,7 százalékkal nőtt az első negyedévi 0,6 százalék után.

Németország és Olaszország egyaránt 0,2 százalékos negyedéves bővülést ért el, ami felülmúlta a piaci várakozásokat.

Franciaország gazdasága az első negyedévi 0,1 százalékos visszaesést követően 0,2 százalékos növekedéssel tért vissza a bővülési pályára.

Éves összevetésben

Németország gazdasága 0,9 százalékkal,

Spanyolországé 2,7 százalékkal,

Franciaországé 0,7 százalékkal bővült.

Olaszországban az első félév évesített növekedési üteme 0,8 százalék volt.

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