A német és az olasz GDP is meglepte az elemzőket

Éves összevetésben az euróövezet bruttó hazai terméke 1,0 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző negyedévi 0,5 százalék után. Az Európai Unió egészében a GDP negyedéves alapon 0,5 százalékkal, éves összevetésben pedig 1,2 százalékkal emelkedett.
Az Eurostat szerint a tagállamok közül Írország érte el a legnagyobb negyedéves növekedést 3,9 százalékkal, Litvánia 1,7 százalékkal, Svédország pedig 1,4 százalékkal követte. Belgiumban és Ausztriában stagnált a gazdasági teljesítmény.
A legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül Spanyolország ismét kiemelkedően teljesített: GDP-je 0,7 százalékkal nőtt az első negyedévi 0,6 százalék után.
Németország és Olaszország egyaránt 0,2 százalékos negyedéves bővülést ért el, ami felülmúlta a piaci várakozásokat.
Franciaország gazdasága az első negyedévi 0,1 százalékos visszaesést követően 0,2 százalékos növekedéssel tért vissza a bővülési pályára.
Éves összevetésben
- Németország gazdasága 0,9 százalékkal,
- Spanyolországé 2,7 százalékkal,
- Franciaországé 0,7 százalékkal bővült.
- Olaszországban az első félév évesített növekedési üteme 0,8 százalék volt.
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