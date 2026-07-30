ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.64
usd:
314.91
bux:
146453.37
2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal 2025. június 18-án készített felvételen a parajdi Só-szoros azon a része, ahol betört a víz a parajdi sóbányába a múlt hónapban. A parajdi sóbányát május 6-án zárta le a katasztrófavédelem, miután a heves esőzések nyomán a Korond-patak vize betört a tárnákba.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Egy zsák pénz helyett csak egy zseb pénzt kapott Parajd – új megoldást sürgetnek

Infostart / MTI

Olyan feltételek kialakítását sürgette Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök csütörtökön, amelyek előnybe hozzák Parajdot és térségét az európai uniós költségvetési források elnyerését szolgáló pályázati kiírásokon. A politikus a székelyföldi községben tartott bölcsődeavatón beszélt erről.

Elmondta: ennek érdekében nem szabad hagyni, hogy Parajd témája lekerüljön napirendről a bukaresti minisztériumokban. Közölte, hogy abból a pénzből, amelyet Románia az európai szolidaritási alapból kapott, „messzemenően csekély” összeg,

a keletkezett károk értékének 2,5 százaléka jutott Parajdnak.

Múlt héten 10,8 millió lejt (mintegy kétmillió eurót) igényeltek a bukaresti kormányfőtitkárságtól. Ez a legnagyobb összeg, amelyet le tudtak hívni kárpótlás címén a tavalyi árvízkárok nyomán – mondta.

Bíró Barna Botond beszédében felidézte a tavalyi bányakatasztrófát, emlékeztetve, hogy nemcsak a parajdiak, hanem az egész Sóvidék „sajogja ennek a fájdalmát”. Részletesen ismertette az azóta történt hatósági intézkedéseket, további tennivalókat. Felidézte: míg az uniós támogatás kapcsán egyes nyilatkozatok „egy zsák pénzről szóltak”, „a zsák pénzből egy zseb pénz áll Parajd rendelkezésére”.

A tanácselnök szerint Parajd kapcsán kötelező felelősen nyilatkozni. Aki jövőről beszél, kötelessége figyelembe venni, hogy a közösség milyen lelkiállapotban van, és kötelessége megvalósítható dolgokat mondani. Felidézte, hogy a sóbánya elárasztása annak az eredménye volt, hogy évekig „szőnyeg alá söpörték a problémát”. Ezt nem a helyi közösség okozta, de ők viselik a következményeit.

A gazdasági monokultúrára épített közösségi élet az egyik pillanatról a másikra elveszíti a jövőképét.

Több mint egy év eltelt a katasztrófa óta, és a helyiek joggal türelmetlenek, amikor azt látják, hogy a felelősségre vonás nem történik olyan gyorsan, „ahogy illene egy jogállamban” – értékelt. A miniszterelnöki vizsgálóbizottság jelentéséből látszik, hol vannak a felelősségek, hibák, és ha az állam vissza akarja szerezni az emberek bizalmát, akkor lépniük kell.

Parajdon olyan értékű kár keletkezett, amilyet csak kétszer akkora beruházással lehet javítani, és ennyi pénzt sem a helyi, sem a megyei önkormányzat nem tud előteremteni - közölte. A megyei önkormányzat segített, idén 1,5 millió lejt (285 ezer euró) adott a községnek, „de ez csak egy csepp abban a tengerben, amire szükség van ahhoz, hogy a parajdi emberek ismét bízni kezdjenek” – húzta alá.

A tanácselnök szerint az RMDSZ politikusai nagyon sokat „kínlódtak, harcoltak, vesződtek” kormányon és a bukaresti intézményekben. Ezeknek az lett volna a faladata, hogy az okozott katasztrófahelyzetet minél előbb „körbe tudják keríteni”, megnyugtató módon lezárni, de a mai napig nem kaptak megfelelő válaszokat, megfelelő hatékonyságú hozzáállást tőlük – mondta Bíró Barna Botond.

Úgy vélte, az RMDSZ feladata, hogy a bukaresti kormányzatban továbbra is napirenden tartsa a kérdést. Megoldást keressen, hogy a gazdasági monokultúrát hogyan lehet oly módon felváltani, hogy a parajdi emberek, fiatal családok ne vándoroljanak el, és Parajd ismét erős turisztikai desztináció lehessen.

Ehhez nem elég egy év-két év, talán öt-hat év lenne elegendő

– vélte.

Mint fogalmazott, a katasztrófa óta eltelt egy évben „apró dolgokat sikerült elintézni”. Beindítani a procedúrákat, amelyek nyomán elkezdődhetnek a tervezett záportározó és elterelő csatorna munkálatai. Ezeken kormányzati szinten folyamatosan rajta kell tartani a figyelmet.

Bíró Barna Botond szerint a reményt is folyamatosan kell erősíteni az emberekben. A problémák ugyanis nem suhannak csak úgy el, hosszú ideig együttműködve, megfeszített munkával kell dolgozni a megoldásukon. És ehhez szükség van a parajdi emberekre, hogy küzdjenek. És arra, hogy az erdélyi magyaroknak legyen érdekképviselete, és ennek legyen szava ott, ahol ezekről a kérdésekről döntenek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Egy zsák pénz helyett csak egy zseb pénzt kapott Parajd – új megoldást sürgetnek

uniós forrás

pályázat

parajdi sóbánya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: legkésőbb hétfőtől példátlan energiakrízis jöhet Magyarországon

Magyar Péter: legkésőbb hétfőtől példátlan energiakrízis jöhet Magyarországon
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) országos irányítóközpontjából jelentkezett a kormányfő friss információkkal az erőmű-leállásokról. Törvény készül arra, hogy a kormány beavatkozhasson és szükség esetén elrendelhesse a nagyfogyasztók lekapcsolását. Addig is a lakosságnak is van tennivalója.
 

MVM: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű – helyzetjelentés

Meghibásodás miatt leállt egy erőmű itthon, tovább rontva a hazai helyzeten

A szlovák atomerőművek még bírják a hőséget, de a hajók már állnak a Dunán

Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek

Atomenergia nélkül maradt Románia

Mit akar valójában Infantino és miért ennyire magabiztos?

Mit akar valójában Infantino és miért ennyire magabiztos?

Alaposan felkavarta a futballvilágot Gianni Infantino, a világszövetség pénzügyi sikereit mindennél többre tartó elnök legújabb akciója, amely előirányozta, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség eladná legfontosabb világversenyeit.
VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csalódást keltő GDP-adat és Fed-döntés – Mi mozgatja most a forintot?

Csalódást keltő GDP-adat és Fed-döntés – Mi mozgatja most a forintot?

A magyar gazdaság a vártnál lassabb ütemben bővült a második negyedévben, miközben a júniusi külkereskedelmi mérleg a várakozásokat meghaladó többletet hozott. A devizapiacon eközben a forint erősödik mind az euróval, mind a dollárral szemben. A hazai fizetőeszköz teljesítményét részben az is támogatja, hogy a piacok a Fed szerdai kamatdöntését és az azt követő kommunikációt a dollár gyengülése irányába mutató jelzésként értékelték.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megújult a Mol Bubi: már csak napok kérdése és élesedik az új app és az elektromos bringák

Megújult a Mol Bubi: már csak napok kérdése és élesedik az új app és az elektromos bringák

A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.

BBC
Business Sport Travel Science
Uefa to boycott World Cups if Fifa plans approved

Uefa to boycott World Cups if Fifa plans approved

Uefa's 55 member associations vote to boycott the World Cup if Fifa proceeds with its plan to sell stakes in its competitions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 18:55
Nagy előrelépés a magyar gázellátás ügyében
2026. július 30. 18:19
Rekordot döntött a hőség halálos áldozatainak száma Németországban
×
×