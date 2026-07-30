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Második világháborúban elsüllyedt hajó roncsa a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál Vámosszabadi határában 2026. július 28-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Vigyázzon, a Dunánál most nagy bajt okozhatnak az érdeklődők

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A rekordalacsony Duna nemcsak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent – közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán.

Sári Zsolt bejegyzésében azt írta, a mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén - tette hozzá.

A bejegyzésben megosztott videóban kifejtette, hogy nemcsak a leletek fontosak, hanem az a közeg, környezet, ahol megtalálták azokat, ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket.

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