ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.83
usd:
315.27
bux:
145677.26
2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az MVM Paksi Atomerõmû Dunaszentbenedekrõl fotózva, elõtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerõmû 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: Kiss Dániel

Itt a bejelentés: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése – tette közzé honlapján a Paksi Atomerőmű Zrt.

A Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító ≈ 2000 MW teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok (blokkok) hűtésénél van szükség. Bár a mostani rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony – és várhatóan tovább csökkenő – vízállás, így a feladatukat ellátni nem tudják – olvasható az erőmű oldalán.

A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél is alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű – teszik hozzá.

A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző, 2018-as rekordszint alatt (amely szint az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszint alatt van több, mint 1 méterrel.)

A vízszintcsökkenés főbb okai:

  • Medermélyülés: a Duna felsőbb szakaszain vízlépcsők, erőművek vannak, nem jön hordalék, eközben a magyar szakaszon nincs vízlépcső, folyamatos a hordalékszállítás. Mindehhez társult a mederkotrás hosszú időkön keresztül fenntartott gyakorlata, ezek együtt pedig a folyó medrének mélyülését, ezzel együtt a vízszint csökkenését eredményezték
  • A globális klímaváltozás hatására a szélsőségek megjelenése. Korábbi években évi több alkalommal is volt ún. magas víz - idén viszont már gyakorlatilag elmaradt a zöld ár is, egész évben alacsony vízszint volt.

„Természetesen az atomerőmű a rendkívüli helyzetekre, így az ilyen kis valószínűséggel bekövetkező helyzetekre is felkészült. Kidolgozott eljárásrendjeink vannak a Duna ún. alacsony vizes helyzetének kezelésére. Az alacsony vizes állapotok 4 fokozatra vannak felosztva a Duna Paksi Atomerőmű vízkivételi művénél, az ún. hidegvizes csatorna öblözetében mért szintjei alapján: jelenleg a 3. fokozatban vagyunk” – írják.

Az előrejelzések alapján reális esélye van a 4. fokozat bekövetkezésének: ekkor az atomerőmű minden blokkját le kell állítani, onnantól kezdve megszűnik az energiatermelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Ehhez percenként 5 köbméter víz szükséges, szemben a másodpercenként 100 köbmétert igénylő üzemelő blokkokénál.

A teljes leállásra – a napon belül többször is változó vízügyi előrejelzések okán –

jelenleg becslést tudnak adni: számításaik szerint 24-72 óra az az időtáv, amelyen belül a leállítást végre kell hajtani.

Mint olvasható, a Paksi Atomerőműben felkészültek arra is, ha a Duna további extrém szintcsökkenést szenvedne el: erre az esetre rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített Pajtás szivattyúk, amelyek biztosítják, hogy az atomerőmű álló blokkjainak lehűtve tartásához szükséges vízmennyiség mindenkor rendelkezésre álljon. A Pajtás szivattyúkból szükség esetén 12 dolgozik folyamatosan, 4 db tartalék és további 13 készenlétben áll, mindehhez rendelkezésre áll a szükséges kezelő és javító személyzet, alkatrész-utánpótlás és üzemanyag is.

„Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére: akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás esetén is biztonságos állapotban tarjuk a blokkokat, a megfelelő vízszint elérése esetén pedig azonnal, lépcsőzetesen indítjuk a blokkok termelését, az erre vonatkozó szigorú szabályok alapján A blokkok újraindítása a vízszint függvényében akár néhány nap alatt is megtörténhet” – hangsúlyozzák.

Az atomerőmű szakemberei 24 órában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát fenntartsák; végezeül arra kérik a lakosságot, felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Itt a bejelentés: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

hőség

leállás

paksi atomerőmű

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a bejelentés: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

Itt a bejelentés: a következő 24-72 órában teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése – tette közzé honlapján a Paksi Atomerőmű Zrt.
 

Hamarosan leállítják az atomerőművet, miközben egy másik erőműleállás is rontott a hazai helyzeten

A szlovák atomerőművek még bírják a hőséget, de a hajók már állnak a Dunán

Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek

Atomenergia nélkül maradt Románia

Újabb korlátozás Pakson

Fokozódik a kánikula, csak két vármegyére nem adtak ki figyelmeztetést

Fokozódik a kánikula, csak két vármegyére nem adtak ki figyelmeztetést

Kezdetét vette a hőhullám, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet mind napközben, mind éjszaka. A következő napokban is napos, nagyrészt száraz idő várható, legfeljebb az északi, északnyugati határvidékre érkezhet kevés felhő és néhány csapadékgóc.
 

Vízhiány fenyeget Szentendrén, már lajtoskocsikat is kihelyeztek

„Mínuszos” vízállások – mutatjuk a pontos jelentésüket, sokan tévednek ezzel kapcsolatban

Így hűsölhetnek az utasok a pályaudvarokon

Hűvös helyet keres? Ez a lista segíthet

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kiadta a legfrissebb jelentését az ukrán légierő, ebben pontosan részletezik a július 30-i orosz támadást – számolt be az Ukrajinszka Pravda. A nagyszabású orosz támadás során rengeteg, különböző típusú rakétát vetettek be, ezek Ukrajna jelentős részén komoly károkat okoztak. Az egyik eszköz a szomszédos Lengyelországot is elérte – számolt be az RBK Ukraine. Ott hajnalban riasztást kellett kiadni, ennek következtében az F-16-os vadászgépek is a levegőbe emelkedtek – közölte a TVP World. Később az orosz hatóságok megnevezték a ma hajnali támadás célpontjait, állításuk szerint nagyon súlyos csapásokat szenvedett el Ukrajna – közölte a Ria Novosztyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új sztár született Nyíregyházán: videón az állatpark legújabb tündéri jövevénye

Új sztár született Nyíregyházán: videón az állatpark legújabb tündéri jövevénye

Történelmi pillanatot ünnepelnek a Nyíregyházi Állatparkban: először kelt ki rózsás pelikán az intézményben. A július 4-én született fiókát mindkét szülő gondosan neveli, a kicsi pedig napról napra látványosan fejlődik.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

After a short period of relative calm when hostilities were paused, both sides have now restarted missile attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 12:28
Szárnyalt a magyar kivitel júniusban
2026. július 30. 11:54
Atomenergia nélkül maradt Románia
×
×