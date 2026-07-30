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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gyökeres átalakításról tett bejelentést Magyar Péter az oktatásirányításban

Infostart / MTI

A kormány döntött az oktatásirányítás teljes átalakításáról: a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése.

Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás végre megkapja azt a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel.

„Az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott átvilágítás azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondoltuk. Az átvilágítás során döbbenetes gyakorlatokra bukkantunk. A tankerületeknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat” – fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök kifejtette: a Tisza-kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg és szemben a korábbi gyakorlattal, a polgármestereket is bevonják a döntésekbe; a kiválasztott igazgatók öt évre fognak megbízást kapni.

„Azt várjuk, hogy a jövőben a tankerületeket olyanok vezessék, akik a legjobb szakmai programmal, valódi vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat. Büszkék vagyunk Klebelsberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, szerepe azonban teljesen megváltozik” – emelte ki Magyar Péter.

Kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutató-fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg Központ középirányítói szerepe megszűnik.

„Honfitársaim, elsőre talán úgy tűnhet, hogy tegnap csak egy újabb intézményi átalakításról döntöttünk, de valójában ennél sokkal többről van szó: arról döntöttünk, hogy a kémiaórát kémiatanár tartsa, hogyha szükség van rá, akkor legyen gyógypedagógus az intézményekben, hogy néhány darab laptop vagy projektor megvásárlása ne hónapokig tartson, hogy az iskolai mosdókat ne szülőknek kelljen felújítani, hogy a tanáraink félelem nélkül, szakmai meggyőződésük szerint taníthassanak” – fogalmazott a kormányfő.

Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották: a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására.

A politikus szerint nem csoda, hogy jelenleg is több ezer betöltetlen álláshely van az oktatásban, és a helyzet ennél is súlyosabb lenne, ha nem dolgozna több ezer nyugdíjas korú pedagógus az iskolákban.

Hozzátette, a helyzet odáig romlott, hogy csak 2025-ben több mint 27 milliárd forint kiegészítő támogatást kellett adni a tankerületeknek pusztán azért, hogy ki tudják fizetni a közüzemi számláikat, az iskolák rezsijét.

Miközben a tankerületek még egy alig egymillió forintos beszerzésről sem dönthettek önállóan, addig több milliárd forintos átcsoportosításokról a költségvetési felügyelő csak utólag kapott tájékoztatást – mondta, jelezve, hogy egy 3 milliárd forintos átcsoportosításnál még azt sem tudták megmondani, milyen szempontok alapján osztották szét a pénzt.

Úgy folytatta a közösségi oldalán megosztott videóját, hogy ebben a rendszerben történhetett meg az is, hogy tanárokat rúgtak ki pusztán azért, mert felemelték a hangjukat, kiálltak magukért, méghozzá olyan tankerületi vezetők döntései alapján bocsátották el őket, akik nyilvános pályázat nélkül, határozatlan időnek kapták meg a pozíciójukat.

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Kezdőlap    Belföld    Gyökeres átalakításról tett bejelentést Magyar Péter az oktatásirányításban

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