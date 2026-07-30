Karácsony Gergely: kimondható, hogy a szolidaritási adó jogszerűtlen

Karácsony Gergely felidézte: a Fővárosi Önkormányzat 2023 óta pereli a Magyar Államkincstárt a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben. Nem azt vitatják, hogy egy ilyen típusú hozzájárulást azon önkormányzatoknak, amelynek több saját bevétele van, meg kelljen fizetni, hanem ennek a mértékét és a módját.

„Tulajdonképpen mindent megnyertünk. A legutóbbi bírósági végzés azt gondolom, hogy perdöntő: azt mondta ki a bíróság, hogy mindegy, hogy milyen jogi formában állapítja meg az államkincstár a befizetési kötelezettséget, hogyha ez nem veszi érdemben figyelembe az önkormányzatok valós feladatait és pénzügyi mozgásterét, akkor ez ellentétes a közigazgatási jog és az alkotmányosság alapértékeivel, tehát kimondhatjuk azt, hogy

ez a rendszer ebben a formában nem csak igazságtalan, de jogszerűtlen is”

– fogalmazott.

Ez most másodfok, tehát még nem jogerős a döntés, de arra a kúriai jogerős döntésre alapoz, amely tavaly született, ezért Karácsony Gergely úgy véli, hogy ez a jogi álláspont valószínűleg a magyar bírói gyakorlat részévé válik.

„Nagyon nem örülök annak, hogy továbbra is perben kell állnunk az államkincstárral, és így tulajdonképpen burkoltan a kormánnyal. Mi politikai megállapodást szeretnénk kötni a szolidaritási hozzájárulás értékét illetően, de ameddig ilyen megállapodás nincs, addig nekünk az az egyedi lehetőségünk, hogy ezeket a pereket fenntartjuk” – mondta a főpolgármester.

Nem olyan régen több mint 7 milliárd forintot leemeltek a főváros számlájáról, az még a decemberi részlet volt. Az még a kormányváltás előtti utolsó, egy bírósági döntéssel felfüggesztett inkasszó volt, amit aztán a bírósági döntés lejárta után az államkincstár a mai jogszabályok szerint inkasszált – idézte fel Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy

a mostani bírósági döntés a 2026-os évre vonatkozik.

„Ez azért nagyon fontos, mert az előző kormány mindig más és más jogi formába próbálta csomagolni az elvonás mértékét, és az volt egy jogi vita tárgya, hogy ez befolyásolja-e érdemben az ügyet. A bíróság azt mondta ki, hogy nem, ami azt is jelenti, hogy a mai rendszert nem lehet finomhangolni, csak olyan települések közötti kiegyensúlyozás lehetséges – és még egyszer mondom, ennek az elvével egyetértünk –, amely figyelembe veszi az önkormányzatok valós feladatait. A fővárosi önkormányzat például speciális helyzetben van, hiszen Budapest egy kettős önkormányzati rendszer, és mi üzemeltetjük a budapesti közösségi közlekedést, ami az ország egyik legnagyobb és egyik legdrágább közszolgáltatása. Ennek a feladatnak nem tudtunk eleget tenni akkor, hogyha az iparűzési adóból befolyó bevételünknek, az egyedüli érdemi bevételünknek a több mint egyharmadát a kormány elveszi tőlünk. Az egyik oldalon tehát van egy befizetési kötelezettség, amely törvénytelen, másik oldalon pedig van egy kétharmados törvényben rögzített kötelező feladat. Nyilvánvaló, hogy a kötelező feladatunk ellátása kell hogy prioritást kapjon” – mondta.

A szolidaritási adót még a Fidesz-kormány vetette ki, a Tisza-programban pedig az szerepelt, hogy ezt az adót mérsékelni kell, igazságossá kell tenni, és a felhasználását pedig átláthatóvá. A főpolgármester beszámolója szerint elindultak az egyeztetések, de egyelőre nem tartanak ott, hogy lássa, van-e ebben rövid távon mozgástér, el lehet-e mozdulni a mostani bíróság szerint törvénytelen helyzettől.

„Magyar Péter miniszterelnök is elmondta, hogy pontosan tudják, hogy ez az adó fenntarthatatlan.

Nagyon-nagyon remélem, hogy 2027-ben már megtörténik az első lépés ennek a mostani rendszernek a kivezetésére.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a központi költségvetés milyen helyzetben van, de azért azt is látni kell, hogy a kerületi önkormányzatok, a megyei jogú városok vagy a vidéki települések, és a főváros is valójában sokkal nehezebb helyzetben van, mint a központi költségvetés, részben pontosan azért, mert évi 400 milliárd forintot kivesz az önkormányzati világ zsebéből ez a – mostani döntés szerint törvénytelennek nevezhető – eszköz” – mondta az InfoRádióban Karácsony Gergely főpolgármester.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.