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Mol Bubi közbringákat használók Budapesten
Nyitókép: BKK

Így reagált a BKK az új Bubi-rendszerről és az e-bringákról adott visszajelzésekre

Infostart

Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult Mol Bubi közbringarendszer.

A Budapesti Közlekedési Központ összegezte a tesztelők visszajelzéseit. Mint írták, a közbringarendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját: a teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,48 volt az ötből, míg az új alkalmazás 4,25-ös értékelést kapott.

A tesztelők 86 százaléka jelezte, hogy biztosan vagy valószínűleg használni fogja a Mol Bubit az éles indulást követően is. A legnagyobb sikert az elektromos kerékpárok aratták. A visszajelzések szerint

  • az elektromos rásegítés,
  • a könnyen állítható nyereg, valamint
  • a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit.

Pozitív visszajelzések érkeztek az új alkalmazásról is. A felhasználók kedvelték az egyszerű, átlátható felületet, a kerékpárfoglalási lehetőséget, valamint azt, hogy az alkalmazás gyorsan és kényelmesen támogatja a kerékpárok felvételét és leadását. A válaszadók szerint az új app jelentősen megkönnyíti a rendszer használatát.

Több olyan visszajelzés is érkezett, amelyek nyomán már konkrét fejlesztések valósultak meg. Ezek között említették a közleményben

  • az alkalmazás sebességével,
  • a bérlési előzmények megjelenítésével, valamint
  • egyes térképes funkciókkal kapcsolatos fejlesztéseket.

A felhasználók egy része a hagyományos kerékpárok hajtásával kapcsolatban jelezte, hogy nehezebb nagyobb sebességet elérni, ezért a kerékpárok hajtását a korábbi rendszerhez képest kevésbé érzik dinamikusnak – írta a társaság, rámutatva: az új Mol Bubi tervezésekor fontos szempont volt, hogy a kevésbé gyakorlott kerékpárosok is kényelmesen és biztonságosan, különösebb fizikai megterhelés nélkül közlekedhessenek a városban, ezért a kerékpárok kialakítása elsősorban a mindennapi, rövid városi utak igényeihez igazodik. Ugyanakkor a beérkezett visszajelzések alapján vizsgálják a hajtásrendszer és az áttételezés finomhangolásának lehetőségeit – közölte a BKK.

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Kezdőlap    Belföld    Így reagált a BKK az új Bubi-rendszerről és az e-bringákról adott visszajelzésekre

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