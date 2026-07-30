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Irán nemzeti zászlaja rakéták sziluettjével.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Halálos csapást mért Kuvaitra Irán

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Halálos áldozata is van egy Kuvaitban működő kínai vállalat létesítményét ért iráni légicsapásnak – jelentette be csütörtökön a kuvaiti védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint az áldozat a létesítmény egyik dolgozója. Szaúd el-Otejbi, a hadsereg szóvivője pedig azt közölte, hogy a csapás súlyosan megrongálta az épületet.

A jordániai Petra hírügynökség azt jelentette, hogy az ország légiereje ismét Iránból érkező rakétákat semmisített meg a jordániai légtérben. A tájékoztatás szerint öt rakéta sértette meg a légteret, a hírügynökség pedig a hadsereg szóvivőjére hivatkozva hozzátette, hogy áldozatokról, illetve károkról nem tudni.

Ugyanekkor a kairói kormány megerősítette, hogy dróntámadás miatt ütött ki tűz előző nap két hajón az egyiptomi Damietta kikötőjében, hozzátéve, hogy az incidens elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett.

Szerdán az Ambrey brit biztonsági cég már bejelentette, hogy dróntámadás ért egy amerikai gáztároló tartályhajót Damiettánál, a kikötői szolgáltatásokat nyújtó Inchcape vállalat pedig egy külön közleményben arról számolt be, hogy két, cseppfolyósított gázt szállító tartályhajó kapott lángra.

Az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (Centcom) szerdán jelentette be, hogy aznap este újabb légitámadásokat indított Irán ellen. Az iráni állami média az éjszaka robbanásokat jelentett a többi között az ország déli részén lévő Busehr, Ábádán és Bandar Abbász városából, valamint a Hormuzi-szorosban lévő Kesm szigetéről is.

Az iráni Forradalmi Gárda közleményében ismét leszögezte, hogy célpontnak tekint minden olyan országot, amely segíti az amerikai erők Irán elleni műveleteit. A gárda a Fársz iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében csütörtökre újabb támadásokat ígért.

A pakisztáni kormány csütörtökön bejelentette, folytatja az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére tett erőfeszítéseit. Táhir Husszein Andrabi külügyi szóvivő ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a felek között zajlanak a tárgyalások, hangsúlyozva: egyedül a diplomácia vezethet a konfliktus lezáráshoz, Iszlámábád pedig továbbra is igyekszik előmozdítani a régiós béke és stabilitás ügyét.

Szerda este António Guterres ENSZ-főtitkár aggodalmát fejezte ki a közel-keleti helyzet miatt, és a konfliktus kiszélesedésétől óvott, Farhan Haq, a főtitkár szóvivője pedig felszólította a szemben álló feleket, térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz.

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