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zaporizzsjai atomerőmű / Cooling towers of Zaporizhia Nuclear Power Station in Enerhodar, Ukraine
Nyitókép: OlyaSolodenko/Getty Images

Atomenergia nélkül maradt Románia

Infostart / MTI

A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállították az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is. Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról.

Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. A vízügyi hatóságok előrejelzése szerint a következő hét napon a folyam vízhozama a belépési pontnál, Báziásnál másodpercenként 1500 köbméterre apad. A sokéves átlagérték júliusban 4700 köbméter, augusztusban pedig 3900 köbméter másodpercenként.

Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a többéves átlag felét sem éri el.

Szakemberek szerint augusztus 3-ig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-9. közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie. A becslést közzétevő Intelligens Energia Egyesület (EAI) szerint Románia interkonnektorai legfeljebb 3300 megawattnyi villamosenergia importját teszik lehetővé Bulgária és Magyarország felől, ám a szomszédos országok atomerőművei is hasonló gondokkal küzdenek, és kétségessé vált, hogy lesz ahonnan elegendő energiát vásárolni.

Szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök felhívást intézett a lakossághoz és ipari fogyasztókhoz, hogy a 20-23 óra közötti csúcsidőszakban, amikor már nem áll rendelkezésre a napenergia, és a szélerőművek teljesítménye is visszaesik, csak a legszükségesebb mértékben használjanak villamosenergiát.

Románia egyetlen atomerőművének első, 700 megawatt teljesítményű blokkját 1996-ban helyezték üzembe. A Fekete-tengerhez közeli, Duna-parti Cernavoda mellett lévő atomerőmű két reaktora kanadai Candu technológiával épült, együttesen Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát állítják elő.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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