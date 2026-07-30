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Magyar Péter miniszterelnök (j) és Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök (b) a tárgyalásukat követõ közös sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: újraindulhatnak a bajor-magyar politikai kapcsolatok és új német befektetések érkezhetnek

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A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte: Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok között.

A Markus Söderrel folytatott találkozóját nagy jelentőségűnek tartja, hiszen több mint egy évtizede nem járt bajor miniszterelnök Magyarországon. A bajor-magyar közös történelmi, kulturális és baráti kapcsolat mellett most a politikai is újraindulhat – értékelt Magyar Péter azután, hogy vendégül látta Markus Södert Budapesten és kétoldalú, valamint szakértői tárgyalásokat folytattak.

A magyar kormányfő közölte: Németország tartományai közül Bajorország a legerősebb kereskedelmi partner, az éves kereskedelmi forgalom 16,4 milliárd euró, a közvetlen befektetések 7,5 milliárd eurót tesznek ki. Legalább 140 bajor vállalat van jelen Magyarországon, 57 ezer főt foglalkoztatnak nálunk (köztük olyan nagy vállalatok, mint a BMW, az Audi, a Siemens vagy a Knorr-Bremse). Bajorországban több mint 100 ezer magyar él, dolgozik. Közölte, hogy átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtenek minden vállalatnak, azt szeretnék, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is.

Tárgyaltak felsőoktatási ügyekről, melyek kapcsán megemlítette, hogy itthon a bölcsődétől a PhD-ig tudnak német nyelven tanulni az ezt szándékozók. Hozzátette, hogy szeretnék fejleszteni a bajorországi magyar képzéseket is.

Hasonlóan látják a problémákat sok területen – emelte ki Magyar Péter. Bajorországgal és a V4-ekkel nemcsak az autóipar fejlesztési lehetőségeit illetően vannak egy platformon, hanem

  • a 7 éves költségvetési keret, az MFF kapcsán,
  • a közös agrárpolitika kapcsán,
  • a kohéziós politika kapcsán,
  • a green deal kapcsán,
  • a Brüsszel által elkövetett hibák kijavításának szükségessége kapcsán.

Beszélt arról is, hogy meghívta Markus Söder pártját, a CSU-t Magyarországra, továbbá a bajor miniszterelnököt az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.

Kérdések

A kormányfő Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszternek a kínai BYD autógyártónál történt munkavállalásáról azt mondta, lehet, hogy Szijjártó Péter „leigazolása” a magyar belpolitikában felvet kérdéseket, de nagyon örülne annak, „ha Szijjártó Péter szereplése lenne a legnagyobb probléma az európai autóipar számára, vagy a kínai befolyás erősödése szempontjából”. Ez elhanyagolható tényező – tette hozzá.

Egy másik kérdésre, miszerint a magyar és a bajor autógyárak egymást konkurenciának tekintik-e, a magyar miniszterelnök közölte: arról is beszéltek a bajor miniszterelnökkel, hogy nem konkurenciaként kell tekinteniük egymásra. Szerinte Európa rengeteg hibát elkövetett nemcsak az autóipar, hanem általában az ipar szabályozása kapcsán. Azt lehet most tenni, hogy

megerősítik az európai ellátási láncokat, és próbálják az autóipari vagy más ipari, szolgáltatási kapacitásokat Európában tartani.

Magyar Péter úgy látja, ha nem tesznek semmit, nem lesznek versenyképesebbek, ha nem lesznek képesek támogatni a vállalataikat, ha nem hoznak „hatékonyabb és logikusabb döntéseket”, akkor lehet, hogy a BMW bizonyos kapacitásai eljönnek Magyarországra, de aztán tovább is mennek keletebbre, Ázsiába.

A kormányfő szerint Európa a nagyobb hozzáadott értékkel tud versenyezni, és „nem azzal, hogy rácsapjuk Kínára az ajtót”, hiszen Európa sok mindenben ki van szolgáltatva az ázsiai országnak, ezért szabályozott együttműködésre van szükség, egy átfogó európai stratégiára.

A miniszterelnök beszélt a német vállalatok esteleges újabb magyarországi beruházásairól: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter többször tárgyalt már az Audi, a Mercedes és a BMW vezetőivel, és

„vannak a csőben” újabb befektetések, fejlesztések.

Közlése szerint örülnek annak, hogy a BMW-gyár megkezdte a működését és már 50 ezer autót gyártottak Magyarországon, ez nagyon gyors felfutásnak számít. Megjegyezte, a Mercedes is fantasztikus számokat produkál.

Magyar Péter azt mondta, nem csak az autóiparról lehet beszélni, a Siemens-szel is tárgyalnak. Azokat a befektetéseket keresik, amelyek nagyobb hozzáadott értékkel bírnak, ahol nagyobb a hangsúly a kutatás-fejlesztésen.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: újraindulhatnak a bajor-magyar politikai kapcsolatok és új német befektetések érkezhetnek

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