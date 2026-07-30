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Egy kórházban fekvő beteg nő keze a benne lévő kanüllel.
Nyitókép: Unsplash

Egyes személyi igazolványoknál hoz változást egy új törvényjavaslat

Infostart / MTI

Év végig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000. január 1-je előtt kiállított személyigazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt csütörtökön fogadta el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága, amely nem vette tárgysorozatba a KDNP-s képviselők által beterjesztett, a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslatot.

Az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában a testület azért kezdeményezte a személyigazolvánnyal kapcsolatos módosítást, mert azok érvényüket vesztik hétfőn, a törvényi rendelkezés pedig sok idős embert érint, az okmánycsere várhatóan nem fog befejeződni addig.

A bizottság ezért azt javasolta, hogy a 2000. január 1-je előtt kiállított igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehessen a személyazonosságot igazolni

  • a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, például a nyugellátás, a nyugdíjjal azonos módon utalt ellátások átvételéhez,
  • a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások átvételéhez,
  • az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez,
  • közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez, illetve
  • az anyakönyvi eljárás során.

Az előterjesztés zárószavazása várhatóan kedden lesz a plenáris ülésen.

A törvényalkotási bizottság arról is döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba a KDNP-s képviselők által benyújtott, a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslatot.

Az előterjesztők nevében Latorcai Csaba (KDNP) elmondta:

azt javasolják, hogy az okostelefonokra, laptopokra, asztali számítógépekre, tabletekre a forgalomba hozatalkor legyen kötelező kiírni: használatuk hatéves korig nem ajánlott.

Hozzátette, azt is kezdeményezik, hogy 13 éves kor alatt ne lehessen használni a közösségi médiát, 13 és 16 év között pedig csak korlátozottan lehessen hozzáférni ezekhez a platformokhoz, ennek érdekében életkorellenőrzést kell bevezetni.

Rák Richárd (Tisza), a bizottság elnöke fontos célnak nevezte a gyermekek online térben való védelmét, de értékelése szerint a törvényjavaslat számos koncepcionális és tartalmi kérdésben hiányos.

Vitathatónak nevezte a digitális eszközök megvonását a gyermekektől, szerinte inkább a digitális írástudással kapcsolatos edukációt kellene erősíteni,

megfelelő családi és iskolai szocializációval felelősségteljes digitáliseszköz-használatra lehet tanítani a gyerekeket. „Jómagam például hároméves koromban laptopon tanultam meg a betűket, az Antall-kormány minisztereinek a nevét írogattam” – tette hozzá.

Kifogásolta, hogy a digitális eszközök felsorolásából hiányoznak az „olyan kütyük (...), mint a plenáris ülésen a Pócs János által népszerűsített, kamerával ellátott okosszemüveg”.

Úgy összegzett, sokkal jobban elő kell készíteni ezt az előterjesztést, lehetőleg megfelelő társadalmi egyetetéssel.

Latorcai Csaba is úgy látta, ha a célokban egyetértenek, akkor a tárgysorozatba vételnek nincs akadálya, hiszen a zárószavazásig kell a javaslatot tökéletessé tenni, a módosító indítványokra pedig nyitottak.

A testület 5 igen és 13 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett utasította el a javaslat tárgysorozatba vételét.

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