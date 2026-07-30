Tusk: egy orosz H-101 rakéta csapódhatott be lengyel területen

„Készen álltunk arra, hogy lelőjük a rakétát, ha az tovább repült volna” – mondta Tusk, kiemelve, hogy az incidens nem jelentett közvetlen veszélyt, mert a rakéta lakatlan területen csapódott be.
A kormányfő elmondta azt is, hogy a lengyel határig ukrán vadászgépek próbálták elfogni a Lengyelország felé tartó orosz rakétákat.
?? Footage directly from the site where one of the missiles fell last night in Poland near the village of Zhulkevka, not so far from the city of Lublin..— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) July 30, 2026
You can see a fairly large crater, but what kind of rocket fell there, of course, is impossible to say without additional… pic.twitter.com/WtGlte14W0