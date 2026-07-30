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Hatósági jármûvek és szakemberek a Bilgoraj megyei Tarnawa-Kolonia falu határában 2026. július 30-án, amelyre virradóan repülõ tárgy csapódott be a kelet-lengyelországi mezõn. A rendõrség egy kráterre és roncsdarabokra bukkant a helyszínen. A lengyel fegyveres erõk mûveleti parancsnoksága szerint az azonosítatlan tárgy Oroszország Ukrajna elleni éjszakai támadása idején csapódott be, és közvetlenül elõtte eltûnt a lengyel katonai radarokról.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo

Tusk: egy orosz H-101 rakéta csapódhatott be lengyel területen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg csütörtökön a lengyel légteret, és csapódott be az ország keleti területén – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve Lublinban, a kormány koordinációs csapatának sürgősséggel összehívott ülését követően.

„Készen álltunk arra, hogy lelőjük a rakétát, ha az tovább repült volna” – mondta Tusk, kiemelve, hogy az incidens nem jelentett közvetlen veszélyt, mert a rakéta lakatlan területen csapódott be.

A kormányfő elmondta azt is, hogy a lengyel határig ukrán vadászgépek próbálták elfogni a Lengyelország felé tartó orosz rakétákat.

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Kezdőlap    Külföld    Tusk: egy orosz H-101 rakéta csapódhatott be lengyel területen

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Orosz rakéta tört be a NATO területére, súlyos támadás érte az ukrán hadiipart – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

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Kiadta a legfrissebb jelentését az ukrán légierő, ebben pontosan részletezik a július 30-i orosz támadást – számolt be az Ukrajinszka Pravda. A nagyszabású orosz támadás során rengeteg, különböző típusú rakétát vetettek be, ezek Ukrajna jelentős részén komoly károkat okoztak. Az egyik eszköz a szomszédos Lengyelországot is elérte – számolt be az RBK Ukraine. Ott hajnalban riasztást kellett kiadni, ennek következtében az F-16-os vadászgépek is a levegőbe emelkedtek – közölte a TVP World. Később az orosz hatóságok megnevezték a ma hajnali támadás célpontjait, állításuk szerint nagyon súlyos csapásokat szenvedett el Ukrajna – közölte a Ria Novosztyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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