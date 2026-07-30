Tusk: egy orosz H-101 rakéta csapódhatott be lengyel területen

„Készen álltunk arra, hogy lelőjük a rakétát, ha az tovább repült volna” – mondta Tusk, kiemelve, hogy az incidens nem jelentett közvetlen veszélyt, mert a rakéta lakatlan területen csapódott be.

A kormányfő elmondta azt is, hogy a lengyel határig ukrán vadászgépek próbálták elfogni a Lengyelország felé tartó orosz rakétákat.