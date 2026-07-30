Riasztást kaptak a kórházak: hőhullám és fekvőbeteg-ellátás

Az NNGYK a honlapján csütörtökön azt írta, a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok jelentős egészségügyi kihívást jelentenek, de a tartós hőség nemcsak a lakosság egészségét veszélyezteti, hanem fokozott terhelést ró az egészségügyi ellátórendszerre is, különösen a fekvőbeteg-ellátó intézményekre. A magas hőmérséklet növeli a hőséggel összefüggő megbetegedések, a sürgősségi ellátások és a halálozás kockázatát, miközben az egészségügyi intézmények működését is jelentősen befolyásolhatja.

Az NNGYK által a fekvőbeteg-ellátó intézmények számára készített szakmai ajánlása egységes keretet biztosít a hőhullámokra való felkészüléshez, a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekhez, valamint a hőségszezon tapasztalatainak értékeléséhez. Az ajánlás célja, hogy támogassa az egészségügyi intézményeket a hőhullámok egészségügyi, működési és betegbiztonsági kockázatainak megelőzésében.

A dokumentumban felhívják a figyelmet arra, a hatékony védekezés nem kizárólag a hőségriasztások időszakára korlátozódik, hanem egész éves felkészülést igényel.

A szakmai ajánlás elérhető a https://nngyk.gov.hu/dokumentumok/Aj%C3%A1nl%C3%A1s_fekv%C5%91beteg-ell%C3%A1t%C3%B3_int%C3%A9zm%C3%A9nyek_r%C3%A9sz%C3%A9re_a_h%C5%91hull%C3%A1mok_eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_hat%C3%A1sainak_megel%C5%91z%C3%A9s%C3%A9re_%C3%A9s_kezel%C3%A9s%C3%A9re_NNGYK.pdf címen.