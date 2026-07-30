Itt a változás, folytatódik a váratlan tendencia a benzinkutakon

Csütörtökön további árváltozás történik a nagykereskedelmi üzemanyagárakban, amelyek egy része az utóbbi napokban megjelent a töltőállomások áraiban is. Mint a holtankoljak.hu írta, a benzin beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább emelkedik, ezúttal bruttó 9 forinttal.

A portál szerint kérdéses, hogy csütörtök délelőtt mindez miként jelentkezik majd a kiskereskedelmi árakban. Korábban az a vád érte elsősorban a Molt, hogy bár emeli a nagykereskedelmi árakat, a változást nem érvényesíti a kutakon. A Holtankoljak szerint a szerdán életbe lépett árváltozást a kutak ismét eltérően érvényesítették, a gázolaj ára jelentősen emelkedett.

Szerdán még az alábbi átlagárak voltak érvényesek a benzinkutakon, ezek változhatnak csütörtökön: